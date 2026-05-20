A un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, familiares y amigos les rinden homenaje en la zona donde perdieron la vida en Calzada de Tlalpan.

Al sitio, acudió por la mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Desde la mañana, han sido colocadas flores y letreros con la leyenda “Justicia, Verdad y Memoria para Ximena y Pepe”, se lee.

Rinden homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz a un año de su asesinato. Foto: Karla Guerrero

Por la mañana, la jefa de gobierno, Clara Brugada, escribió en sus redes sociales un mensaje.

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En redes sociales, escribió que hace un año perdieron a Ximena y a Pepe, a quienes recordó como dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas.

Rinden homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz a un año de su asesinato. Foto: Karla Guerrero

“Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”, indicó.

A un año del doble homicidio, hay 18 detenidos, pero no los autores intelectuale ni materiales y aún no se sabe el móvil del crimen.

LL