Janecarlo Lozano presumió que Gustavo A. Madero es la alcaldía con la mayor reducción en los delitos de alto impacto de toda la Ciudad, y que durante su administración ha decrecido en 9.5% la percepción de inseguridad.

Al comparecer ante comisiones unidas del Congreso local, señaló que se han construido senderos seguros, se han rehabilitado luminarias, se han incrementado los policías en territorio, pasaron de 15 a 112 patrullas, y se han inaugurado tres Edenes, lo que ha contribuido a mejorar el bienestar social y la seguridad.

“Entendimos algo fundamental: que la seguridad no sólo se construye reaccionando a los delitos, sino transformando el territorio. Hoy los números lo demuestran: cerramos 2025 siendo la alcaldía, ojo acá, con la mayor reducción de todos los delitos del impacto, sé que suena difícil de creer, no Benito Juárez no Miguel Hidalgo, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que más redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, y aquí están los resultados oficiales”, destacó.

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En este sentido, se comprometió ante diputados a cerrar 2026 siendo la alcaldía con más kilómetros de senderos seguros de todo el país. Adelantó que se inaugurarán nuevos edenes, y recalcó que con el Eden Naturaleza “estamos demostrando que el norte de la Ciudad es un referente en la transformación urbana, rompiendo la vieja idea de esta Ciudad que el sur es lo bonito y el norte olvidado”.

Destacó que se han colocado mil 500 tótems violetas por toda la alcaldía, no 70 como en la Cuauhtémoc, “verdaderos tótems que sí funcionan, que no solamente son un artilugio de fierro donde a una mujer se le engaña y se le dice que puede estar segura, mil 500 tótems conectados al Centro de Inteligencia”.

GAM reduce delitos de alto impacto. Foto: Especial

Janecarlo Lozano comentó que Gustavo A. Madero es la alcaldía con las mayor inversión en obra pública, según la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), pues en 2025 se invirtieron tres mil millones de pesos, “le duela a quien le duela”.

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Indicó que la GAM se adelantó a la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados en el Congreso local, y en los próximos días inaugurará el primer Centro de Cuidados y Bienestar para Mujeres, el cual se localizará en Cuautepec.

Recalcó que en la demarcación hay cero chelerías y cero giros negros, y que de cara al Mundial le otorgaron 300 mil pesos a cada uno de los mercados públicos para recibir a las y los visitantes.

“Nosotros no malgastamos el dinero del pueblo, no derrochamos en simulaciones, nosotros estamos hoy trayendo a este Congreso los mejores resultados de toda la Ciudad de México”, concluyó.

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Por último, comentó que están “ajolotizando” a Gustavo A. Madero y al norte de la Ciudad. “Orgullosamente estamos ajolotizando el norte de la Ciudad, gobernamos mejor que la oposición, transformamos más profundo que la oposición, dando los mejores resultados y mejor que la oposición, hoy Gustavo A. Madero tiene los mejores parque públicos, la mayor transformación territorial, la mayor transformación en obra pública y los mejores resultados en seguridad, eso es justicia social”.

Decenas de simpatizantes de Janecarlo Lozano acudieron a las inmediaciones del Congreso capitalino para mostrarle su respaldo el edil morenista.

LL