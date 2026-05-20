La alcaldía Benito Juárez ha fortalecido el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC) en beneficio de estos seres que llenan de cariño y alegría los hogares.

“En Benito Juárez las mascotas son parte fundamental de nuestra comunidad, por eso, construir una mejor sociedad también significa cuidar la salud de los animales de compañía. Vecinas y vecinos el CAVAC está a sus órdenes, aquí pueden traer a sus perritos y gatitos, encontrarán servicios de calidad a costos muy accesibles, desde consultas hasta vacunas y esterilizaciones. Un gobierno que piensa en el bienestar de los animales, es un gobierno incluyente”, destacó el alcalde.

Tan sólo entre octubre de 2025 y abril de 2026, el CAVAC realizó seis mil 629 servicios, entre los que destacan consulta general, vacunación, toma de Rayos X, expedición de certificado médico, desparasitación, esterilización, cirugía menor y mayor y profilaxis. Procedimientos realizados por médicos veterinarios altamente calificados, que más allá de dar una atención, tienen un compromiso real con la salud y el bienestar de los animales de compañía.

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Ciudadanos destacan atención y costos accesibles

Iris Hernández, residente de la colonia Mixcoac, acude al centro desde hace varios años para revisar y atender el estado físico de su perrita Amelia y su gato Baris, destacando el hecho de que en la demarcación existan este tipo de espacios en beneficio de la economía de las familias.

“La verdad está muy bien, los doctores han sido de mucha ayuda cuando tenemos dudas. Que tengan el servicio los sábados y domingos también nos ayuda muchísimo a los que trabajamos todo el día y las campañas que tienen de desparasitación, esterilización, son muy buenas aquí, que haya un servicio de esta manera para la gente que no tiene muchas posibilidades de llevar a un veterinario caro a sus mascotas está súper bien”, declaró la vecina.

Desde el inicio de la actual administración, en octubre de 2024 a la fecha se han llevado a cabo 14 jornadas de vacunación y esterilización, fortaleciendo con ello el cuidado y la prevención de enfermedades entre perros y gatos. En este sentido, Leticia Miranda, habitante de la colonia Xoco, reconoció que el actual gobierno de Benito Juárez prioriza el bienestar animal.

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“Estoy feliz, porque está bien que ahora ya están dándole prioridad a los animalitos, que antes no lo daban y eran nada más promesas, el centro está bien, limpio, que eso es importante para un animal. Nunca he tenido un problema de algo que sea negativo, al contrario, me han apoyado con información que pido, pues eso me ayuda”, afirmó la usuaria , quien desde el año pasado atiende a su perro Hércules con los médicos del CAVAC.

LL