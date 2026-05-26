De cara al informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dos años de haber ganado las elecciones presidenciales, el Gabinete de Seguridad este miércoles presentará un informe detallado sobre la reducción de homicidios en el país, así como los operativos y detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con grupos delictivos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal Claudia Sheinbaum destacó que en mayo se registró una disminución de 44 por ciento en homicidios y señaló que se explicarán los factores que permitieron reducir los índices delictivos en estados como Guanajuato y Nuevo León.

“¿Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Guanajuato? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Nuevo León?”, cuestionó la mandataria al adelantar parte del contenido del informe.

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Sheinbaum indicó que el gabinete expondrá detalles sobre investigaciones, detenciones y el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad para combatir a las organizaciones criminales.

“Es un trabajo muy intenso, de mucha coordinación con personas muy valientes que enfrentan todos los días a las mafias de delincuencia”, afirmó.

La presentación del informe de seguridad formará parte de la agenda de este miércoles de la presidenta, quien además sostendrá una reunión con Jamieson Greer, en el contexto de la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

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