La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los panistas que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington a denunciar “brutalidad policiaca” en la marcha de la Generación Z, en realidad fueron a “arrodillarse ante el extranjero”.

En redes sociales, Alcalde condenó que los integrantes de Acción Nacional que acudieron a Estados Unidos denunciaron “algo que ellos mismos inventaron”.

“Pero terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre. No llevaron pruebas ni argumentos, sólo sus ganas de arrodillarse ante el extranjero”, agregó.

En su mensaje, expresó que los conservadores mexicanos no entienden que no entienden y “repiten su historia una vez más”.

Morena reprueba “intento de intervención”

A través de un comunicado, Morena aseguró que el PAN “al darse cuenta que no tienen votos, proyecto ni argumentos” intentan conseguir en el extranjero lo que ya no obtienen frente a las mexicanas y mexicanos.

Expuso que en el siglo XIX, los conservadores buscaron a un emperador europeo para gobernar lo que no podían ganar en las urnas, en el siglo XX pidieron “orden” desde afuera cuando aquí no lograban convencer a nadie y, en el siglo XXI, “compran boletos a Washington para insistir con el mismo libreto”.

Por tanto, el Movimiento de Regeneración Nacional expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum ante este episodio “tan predecible como preocupante” de Acción Nacional.

“La decisión del PAN de acudir al extranjero no es un acto de defensa democrática, sino un intento evidente de saltarse al pueblo mexicano para buscar validación en otra parte”, añadió.

El partido rechazó estas acciones, al considerar que es un intento de intervención disfrazado de “preocupación democrática”, decisión que, dijo, lejos de demostrar valentía, muestra desesperación.

“En Morena seguiremos trabajando desde México y con México: con su pueblo, con su historia y con su convicción de dignidad. Seguiremos defendiendo la soberanía nacional”, sostuvo.

Representantes del PAN acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para solicitar apoyo en el esclarecimiento de presunta represión a jóvenes que participaron en la marcha de la Generación Z (26/11/25). Foto: Especial

PAN denuncia ante CIDH presunta represión en marcha del 15N

Integrantes del PAN como Noemí Luna y Jorge Triana se trasladaron a Washington para denunciar en la CIDH una supuesta represión y brutalidad policiaca, así como violaciones a derechos humanos en la marcha del 15 de noviembre pasado.

En sus acusaciones, señalaron que hay vínculos del Bloque Negro con el gobierno de México.

“Ya denunciamos en México y estamos a la espera de respuestas. También tenemos claro que la CNDH no existe. Por eso recurrimos a esta instancia, que forma parte de nuestro sistema constitucional. No es un gobierno extranjero; es un organismo internacional”, señaló el PAN.

