El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó el pasado lunes 24 de noviembre en la aduana de Guaymas, Sonora, un operativo de revisión de contenedores con mercancía que supuestamente violaba derechos de propiedad, en donde se aseguraron 4 millones 980 mil cigarros apócrifos de marca “MEMO”.

De acuerdo con las autoridades, lo decomisado tiene un valor aproximado de 7 millones 570 mil pesos.

En un comunicado, la institución detalló que cada caja incautada contiene 50 paquetes, lo que da un total de 24 mil 900 paquetes. Cada uno lleva 10 cajetillas que, a su vez, contiene cada una 20 cigarrillos.

Lee también Productores agrícolas ingresan al Senado durante comparecencia de Ariadna Montiel; buscan "interlocución" con Sheinbaum

El IMPI señaló que el aseguramiento de estos productos apócrifos se realizó mediante un procedimiento denominado “Medidas en Frontera”, en el que los titulares de derechos marcarios presentaron una denuncia ante el Instituto.

Posteriormente, en coordinación con las diferentes aduanas del país, se incauta la mercancía infractora. En este caso particular, con la aduana de Guaymas, en Sonora.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial agregó que es indispensable trabajar de manera conjunta con diferentes niveles de gobierno y con titulares de registros de marcas, para contribuir a impulsar el estado de derecho y una cultura de legalidad en México.

Lee también Prioridad a inundaciones retrasa aumento a militares retirados; mandos enviaron escritos a Palacio reclamando incremento

“Continuaremos realizando acciones coordinadas con las diferentes aduanas del país para desmantelar las redes de contrabando en México y hacer que las empresas legalmente constituidas cuenten con igualdad de condiciones en el mercado para acelerar el crecimiento de la economía nacional”, agregó Santiago Nieto, director general del IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó un decomiso de casi 5 millones de cigarros apócrifos "MEMO" en la aduana de Guaymas, Sonora, el pasado 24 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó un decomiso de casi 5 millones de cigarros apócrifos "MEMO" en la aduana de Guaymas, Sonora, el pasado 24 de noviembre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc