Un grupo de productores agrícolas de varios estados logró ingresar al pleno del cuando terminaba la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para buscar una interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuatro dirigentes ingresaron con el apoyo de senadores de oposición y por 10 minutos estuvieron debajo de la tribuna, ello mientras la funcionaria federal se despedía de los senadores.

En entrevista posterior, Horacio Gómez Carranza, dirigente agrícola de Baja California, dijo que buscaban que Ariadna Montiel, por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue un interlocutor válido y confiable, ello ante el silencio y la falta de operación política del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien no opera ningún acuerdo, ni tiene voluntad de resolver la crisis.

“Creemos que la Presidenta desconoce la situación, que hay un teléfono descompuesto en el , ello frente a esta crisis del campo y por ello buscamos una nueva interlocución”, indicó.

Los dirigentes de los productores manifestaron que se mantendrán los 40 bloqueos carreteros en el país ante la crisis en los bajos precios de los productos del campo, la falta de créditos al sector y la importación desmedida de granos en el país.

La secretaria del Bienestar culminó su comparecencia y personal de Resguardo Parlamentario impidieron cualquier acercamiento con , por lo que la sesión del Senado continuó sin interrupción.

