Más Información

Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"

Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

El dirigente del PRI, , felicitó a José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Chile.

En redes sociales, Moreno Cárdenas destacó que el resultado de las elecciones refleja la voluntad del pueblo chileno por construir un mejor futuro.

“Felicito con aprecio a José Antonio Kast por su elección como Presidente de la República de Chile.

Lee también

“Su triunfo refleja la voluntad del pueblo chileno de construir un mejor futuro, con firmeza, orden y rumbo claro. Estoy seguro de que trabajará con valor y compromiso por el bien de su país.

El presidente del PRI confío en que esta nueva etapa “fortalezca los lazos de trabajo, colaboración e integración de nuestra región. Le deseo todo el éxito en este gran reto. ¡Viva la democracia!”.

Lee también

El candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla ante sus simpatizantes, tras votar en la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, donde se impuso por amplio margen. FOTO: JAVIER TORRES. AFP
El candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla ante sus simpatizantes, tras votar en la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, donde se impuso por amplio margen. FOTO: JAVIER TORRES. AFP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]