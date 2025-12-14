El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, felicitó a José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en Chile.

En redes sociales, Moreno Cárdenas destacó que el resultado de las elecciones refleja la voluntad del pueblo chileno por construir un mejor futuro.

“Felicito con aprecio a José Antonio Kast por su elección como Presidente de la República de Chile.

“Su triunfo refleja la voluntad del pueblo chileno de construir un mejor futuro, con firmeza, orden y rumbo claro. Estoy seguro de que trabajará con valor y compromiso por el bien de su país.

El presidente del PRI confío en que esta nueva etapa “fortalezca los lazos de trabajo, colaboración e integración de nuestra región. Le deseo todo el éxito en este gran reto. ¡Viva la democracia!”.

El candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla ante sus simpatizantes, tras votar en la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, donde se impuso por amplio margen. FOTO: JAVIER TORRES. AFP

