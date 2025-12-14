Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en el atentado cometido durante la celebración de una festividad judía en la playa de Bondi, en Sidney, Australia, que dejó al menos 16 muertos.

Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo de este domingo por la noche durante un evento de Janucá en Bondi Beach. Ostrovsky fue reconocido por The Jerusalem Post como uno de los 50 líderes judíos más influyentes del mundo.

Sobreviviente de ataque de Hamas resulta herido durante Janucá en Australia. (14/10/25) Foto: Redes sociales

En su cuenta de X escribió: “Sobreviví el 7 de octubre. Nunca pensé que vería esto en Australia. La bala rozó mi cabeza. Los médicos dijeron que sobreviví de milagro, pero que me recuperaré. Esta noche es la primera noche de Janucá. Las fuerzas de la oscuridad y el odio nunca triunfarán. Prevaleceremos”.

Lee también Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach en Australia; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Visiblemente conmocionado y con sangre en la cabeza, Ostrovsky habló con Channel 9 News mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas en la playa. Allí contó que se encontraba en Sídney desde hacía apenas dos semanas para colaborar en la lucha contra el antisemitismo, en un contexto de ataques reiterados contra la comunidad judía en Australia durante el último año.

“Vinimos aquí hace solo dos semanas para combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los responsables”, sostuvo.

Sobreviviente de ataque de Hamas resulta herido durante Janucá en Australia. (14/10/25) Foto: Redes sociales

En este sentido, el abogado también describió el horror vivido durante el ataque: “Vi a niños cayendo al suelo, vi ancianos, vi sangre frente a mí, vi gente herida. Mi única preocupación era saber dónde estaban mis hijos, mi esposa, mi familia”.

Lee también Líderes mundiales condenan el ataque terrorista contra comunidad judía en Australia

En el cierre de la entrevista, reiteró su incredulidad por lo ocurrido: “El 7 de octubre fue la última vez que vi algo así. Nunca pensé que volvería a verlo, y menos en Australia, en un lugar tan icónico como Bondi Beach”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv