Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"

Kansas City Chiefs ELIMINADOS de los Playoffs por primera vez en la era de Mahomes

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Sheinbaum realiza visita sorpresa a hospital del IMSS en Ciudad Juárez; supervisa abasto de medicamentos

Trasladan 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala Harfuch

Cae grupo dedicado al robo de autotransporte; Gabinete de Seguridad reporta operativos en Edomex e Hidalgo

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Un sobreviviente de la masacre perpetrada por el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en el atentado cometido durante la celebración de una festividad judía en la playa de Bondi, en Sidney, Australia, que dejó al menos 16 muertos.

Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo de este domingo por la noche durante un evento de Janucá en . Ostrovsky fue reconocido por The Jerusalem Post como uno de los 50 líderes judíos más influyentes del mundo.

Sobreviviente de ataque de Hamas resulta herido durante Janucá en Australia. (14/10/25) Foto: Redes sociales
En su cuenta de X escribió: “Sobreviví el 7 de octubre. Nunca pensé que vería esto en Australia. La bala rozó mi cabeza. Los médicos dijeron que sobreviví de milagro, pero que me recuperaré. Esta noche es la primera noche de Janucá. Las fuerzas de la oscuridad y el odio nunca triunfarán. Prevaleceremos”.

Visiblemente conmocionado y con sangre en la cabeza, Ostrovsky habló con Channel 9 News mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas en la playa. Allí contó que se encontraba en Sídney desde hacía apenas dos semanas para colaborar en la lucha contra el antisemitismo, en un contexto de ataques reiterados contra la comunidad judía en Australia durante el último año.

“Vinimos aquí hace solo dos semanas para combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los responsables”, sostuvo.

Sobreviviente de ataque de Hamas resulta herido durante Janucá en Australia. (14/10/25) Foto: Redes sociales
En este sentido, el abogado también describió el horror vivido durante el ataque: “Vi a niños cayendo al suelo, vi ancianos, vi sangre frente a mí, vi gente herida. Mi única preocupación era saber dónde estaban mis hijos, mi esposa, mi familia”.

En el cierre de la entrevista, reiteró su incredulidad por lo ocurrido: “El 7 de octubre fue la última vez que vi algo así. Nunca pensé que volvería a verlo, y menos en Australia, en un lugar tan icónico como Bondi Beach”.

