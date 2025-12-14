El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu arremetió el domingo contra el líder de Australia, mientras las naciones expresaban conmoción y simpatía por el ataque contra un evento judío en Sidney.

El ataque dejó 11 muertos y al menos 29 heridos. Uno de los agresores fue abatido y otro resultó herido.

En su mensaje, Netanyahu criticó al primer ministro australiano Anthony Albanese por reconocer un estado palestino, afirmando que eso “echa leña al fuego antisemita”.

Lee también VIDEO: ¡Héroe en tiroteo en Australia! Hombre desarma y derriba a uno de los atacantes

Netanyahu ha buscado repetidamente vincular los amplios llamados a un estado palestino y las críticas a la ofensiva israelí en Gaza con el creciente número de incidentes de antisemitismo en todo el mundo.

Australia fue uno de varios países que reconocieron formalmente un estado palestino en septiembre durante la reunión de líderes mundiales de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, 159 países han reconocido a Palestina. La gran mayoría de la comunidad internacional cree que una solución de dos estados es la única forma de poner fin a décadas de conflicto.

El gobierno de Netanyahu ha dicho que el impulso internacional por un estado palestino recompensa a Hamas.

Lee también Tiroteo en Bondi Beach, Australia, deja 11 fallecidos, además de un tirador; hay 29 heridos

Aquí algunas reacciones globales a ataque en Australia, que dejó 11 muertos (sin contar a uno de los atacantes) y 29 heridos (incluyendo el segundo agresor).

Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó el ataque: “El terrorismo y el asesinato de personas, dondequiera que ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.

Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington condena enérgicamente el ataque y que “el antisemitismo no tiene lugar en este mundo”.

Lee también Australia prohíbe por primera vez en el mundo las redes sociales a menores de 16 años

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, trasladó “sus oraciones a las víctimas, sus familias y la comunidad judía”.

Reino Unido

El rey Carlos III se expresó “horrorizado y entristecido”. El monarca es también líder de la Mancomunidad Británica, y la oficina del presidente israelí Isaac Herzog dijo el domingo que Herzog se había comunicado con el rey en septiembre advirtiendo de una “epidemia de antisemitismo” en tres países de la Mancomunidad: Reino Unido, Canadá y Australia.

Mientras tanto, la policía en Londres advirtió que aumentaría la seguridad en los sitios judíos.

Lee también “Nacimos con esto”: Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años y desata el debate en todo el mundo

Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz indicó que el ataque “me ha dejado sin palabras” y agregó que “esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos detener este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo”.

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a Australia por el atentado “terrorista antisemita”. Francia “comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque”, declaró Macron en sus redes sociales.

Lee también EU y Australia firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Naciones Unidas

El secretario general, António Guterres señaló que estaba horrorizado y “mi corazón está con la comunidad judía en todo el mundo en este primer día de Janucá, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz venciendo a la oscuridad”.

India

El primer ministro indio, Narendra Modi condenó el “horrendo ataque terrorista” y sostuvo que “nos solidarizamos con el pueblo de Australia en esta hora de dolor”.

Congreso Judío Mundial

El presidente de la organización, Ronald Lauder, aseguró que “ninguna comunidad debería temer reunirse para celebrar su fe, tradiciones o identidad,” y agregó: “No se equivoquen, esto no nos derrotará”.

Lee también Tiroteo en la frontera sur de EU deja un muerto; involucra a la Patrulla Fronteriza

Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador condenó el “acto de violencia terrorista ocurrido hoy en Bondi Beach, Sídney”.

La cartera de Estado expresó “su más profunda solidaridad” con “el pueblo, el gobierno de Australia y las víctimas y sus familias”, así como con “la comunidad judía afectada por este ataque terrorista”.

El gobierno del presidente Daniel Noboa también reiteró su compromiso “inquebrantable” en la lucha contra “toda forma de terrorismo y actos de odio”.

Lee también Reportan dos muertos en tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island; hay 9 heridos

Unión Africana

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó “enérgicamente el atroz ataque terrorista”. Se trata, dijo, de un “atentado contra la humanidad y los valores compartidos de paz, tolerancia y coexistencia”.

El presidente de la Comisión (secretariado) expresó en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su “solidaridad con la comunidad afectada en este momento de profundo dolor”.

La Unión Africana “rechaza rotundamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y reitera que ninguna causa puede justificar jamás los ataques deliberados contra civiles”.