Más Información

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Un hombre murió en Starr County, en la frontera de con México, tras un tiroteo en el que estuvo involucrada la , informaron este viernes las autoridades estatales.

El (DPS) señaló que los Texas Rangers abrieron una investigación sobre el incidente. Según los primeros datos oficiales, el sospechoso recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Memorial de Starr County, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades señalaron que se trata de una investigación activa y en curso, y no han ofrecido más detalles sobre el incidente o sobre el fallecido.

Lee también

El uso letal de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza se ha ido normalizando en los últimos años, paralelo a un endurecimiento de las políticas migratorias y a una mayor presencia militar en la zona.

Organizaciones civiles han documentado centenares de muertes vinculadas a la actuación de agentes migratorios, incluidas personas abatidas a tiros, fallecidas en persecuciones vehiculares o que murieron bajo custodia tras no recibir atención médica adecuada.

Fotografía del 8 de mayo del 2025 de un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) vigilado la frontera suroeste de EU con México, El Paso,Texas (EU). Foto: EFE/Archivo
Fotografía del 8 de mayo del 2025 de un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) vigilado la frontera suroeste de EU con México, El Paso,Texas (EU). Foto: EFE/Archivo

Entre los casos más polémicos están los disparos transfronterizos, donde agentes en territorio estadounidense han matado a jóvenes que se encontraban del lado mexicano, lo que ha puesto en cuestión los límites legales de la fuerza estatal y la posibilidad de reparación para las familias.

Según registros de la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 60 organizaciones que aboga por los derechos de los migrantes y la reforma de las políticas fronterizas entre , desde enero de 2010, 351 personas han fallecido como resultado de enfrentamientos con agentes de la CBP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?