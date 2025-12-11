Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

La mañana de este jueves se celebró en nuestro país la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México - Estados Unidos.

La (SRE) indicó que durante la reunión se dio seguimiento a las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.

"Siempre bajo los principios que enmarcan la : respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación", dijo la Cancillería.

Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, y , embajador de Estados Unidos en México, encabezaron los trabajos con las delegaciones de ambos países.

