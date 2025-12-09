Más Información

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Luego de que un resultó herido y una persona fue detenida tras un enfrentamiento armado con presuntos narcotraficantes mexicanos en la comunidad fronteriza de Aguasarca, en Huehuetenango, el secretario de la Defensa Nacional, , anunció la implementación de un nuevo plan conjunto de seguridad entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, Trevilla detalló que Guatemala reportó 12 agresiones recientes contra su personal militar en esa misma zona fronteriza.

"Ahí resultó herido un oficial en un pie”, señaló al citar el comunicado de las autoridades guatemaltecas.

Lee también

El titular de la Defensa explicó que existe una coordinación permanente entre ambas fuerzas armadas y que, tras el ataque, se activó un intercambio inmediato de información.

"Se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala”, recordó.

Trevilla reveló que en el área donde ocurrió la agresión operan dos grupos delictivos: uno vinculado al y otro identificado como el “Cártel de Chiapas y Guatemala”, ambos con operación binacional.

“Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como de México y de México a Guatemala”, afirmó.

Nuevo plan de operaciones coordinadas

Ante el incremento de violencia en la zona, el secretario adelantó que ambos países acordaron reforzar su trabajo conjunto mediante un nuevo esquema operativo.

Lee también

“Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala”, anunció.

Dichas acciones iniciaron este mismo día y, de acuerdo con Trevilla, “tentativamente terminarán el día 11, o si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera”.

En territorio mexicano, la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, también fue instruida para ampliar su vigilancia aérea.

“Se giran instrucciones […] para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, por supuesto, del territorio mexicano”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]