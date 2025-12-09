Luego de que un soldado guatemalteco resultó herido y una persona fue detenida tras un enfrentamiento armado con presuntos narcotraficantes mexicanos en la comunidad fronteriza de Aguasarca, en Huehuetenango, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció la implementación de un nuevo plan conjunto de seguridad entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, Trevilla detalló que Guatemala reportó 12 agresiones recientes contra su personal militar en esa misma zona fronteriza.

"Ahí resultó herido un oficial en un pie”, señaló al citar el comunicado de las autoridades guatemaltecas.

Lee también García Harfuch descarta que coche bomba en Michoacán sea un acto terrorista

El titular de la Defensa explicó que existe una coordinación permanente entre ambas fuerzas armadas y que, tras el ataque, se activó un intercambio inmediato de información.

"Se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala”, recordó.

Trevilla reveló que en el área donde ocurrió la agresión operan dos grupos delictivos: uno vinculado al Cártel de Sinaloa y otro identificado como el “Cártel de Chiapas y Guatemala”, ambos con operación binacional.

“Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como de México y de México a Guatemala”, afirmó.

Nuevo plan de operaciones coordinadas

Ante el incremento de violencia en la zona, el secretario adelantó que ambos países acordaron reforzar su trabajo conjunto mediante un nuevo esquema operativo.

Lee también Policía de Guatemala denuncia incursión de cárteles mexicanos en frontera norte

“Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército Mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala”, anunció.

Dichas acciones iniciaron este mismo día y, de acuerdo con Trevilla, “tentativamente terminarán el día 11, o si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera”.

En territorio mexicano, la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, también fue instruida para ampliar su vigilancia aérea.

“Se giran instrucciones […] para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, por supuesto, del territorio mexicano”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr