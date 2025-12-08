Más Información

Ciudad de Guatemala. La policía de denunció que el lunes se registraron por lo menos cuatro hechos de violencia que han dejado hasta ahora un civil muerto y un militar guatemalteco herido por la incursión de del narcotráfico, que mantienen pugnas entre sí, a territorio del país centroamericano.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que los incidentes se dieron durante la jornada en cuatro distintos pueblos en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango fronterizos con México y al oeste del país.

“Hasta ahora son cuatro incursiones en La Mesilla, Nentón, La Democracia en Huehuetenango y en Tacaná en San Marcos, inclusive con ; los usan como kamikazes, están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados”, dijo Custodio Boteo.

El director explicó que existe una pugna entre carteles mexicanos por tomar el control de la de Guatemala con México y en la pelea algunos intentan cruzar hacia territorio guatemalteco huyendo, cuando son repelidos por el ejército del país centroamericano.

En junio de este año, un comando armado de presuntos narcotraficantes mexicanos cruzó la frontera de hacia Guatemala huyendo de agentes de su país que los perseguían tras un incidente armado que dejó a cinco miembros de seguridad muertos.

En la persecución los agentes mexicanos incursionaron en territorio guatemalteco. Del lado de Guatemala, policías y militares no accionaron sus armas y supuestamente, sin saberlo, dejaron que los narcos escaparan.

El provocó investigaciones en ambos países y la disculpa del gobierno mexicano a Guatemala.

