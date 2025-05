Consternadas fue como se mostraron las cantantes Alejandra Ávalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco, por lo sucedido el día de hoy en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde se derrumbó el escenario en el cual se presentarían esta tarde con el espectáculo GranDiosas, como parte de los festejos del Día de las Madres. "Dentro de la experiencia que yo tengo, es la primera vez que nos pasa algo tan cerca de ser una fatalidad".

Cuando nosotros dejamos el lugar, había todavía muchísima gente, técnicos que estaban afinando muchos detalles de la producción; obviamente me consterna que alguien haya salido herido. "Me cruza por la cabeza el estar agradecida con Dios, por no hacer de este espectáculo una tragedia, que dentro de todos los males que pudieron suceder las pérdidas fueron materiales y hubo pocos lesionados, y al final pudimos continuar con nuestra vida", dijo Alejandra Ávalos.

El productor del show, Hugo Mejuto, señaló que aún no ha tenido contacto con la gente de la Alcaldía, por lo que no sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero gracias a un video que ya circula por las redes sociales, puede deducir que la causa fue el fuerte viento que se desató en el lugar, lo que hizo que se formara una bolsa de aire con la lona que cubría la parte alta del escenario y que estaba amarrada del soporte principal, pero prefiere esperar a que el peritaje oficial arroje las causas de este accidente.

Mejuto explicó que no sabía cómo Alicia Villarreal había recibido la noticia, ya que fue la única ausente a la conferencia de prensa que convocó para aclarar el por qué de la cancelación del espectáculo; pero sobre todo porque ella fue la última en haber realizado chequeo de sonido antes de que sucediera el desplome del escenario, del cual no se dio cuenta porque terminando de inmediato subió a una camioneta con él y se dirigieron al hotel donde ella se prepararía para el show. "Ella subió a su habitación y cuando yo recibo la noticia lo primero que hago es informárselo a ellas (refiriéndose a las tres cantantes que lo acompañaban en la conferencia) que estaban arreglándose, Ana y Alejandra ya estaban listas.

"Están afectadas como lo ven, estamos en shock porque es una cosa impactante para nosotros", comentó Hugo Mejuto. El productor señaló que en el momento que Alicia Villarreal estaba enel soundcheck, Ana Cirré, Alejandra Ávalos y Ángela Carrasco tenían una hora de haber terminado el suyo y haberse retirado del hotel, pero ellos demoraron más porque estaba ultimando con "la güerita consentida" el uso de un ventilador para una falda que usaría en elshow; momento en el cual estuvieron acompañados por el personal de la Alcaldía Gustavo A. Madero, quienes grabaron todos los preparativos,los cuales se pudieron realizar porque su production manager (la persona que se cerciora que todos los requerimientos técnicos estén bien) le indicó que todo estaba bien y listo para la presentación;incluso cuando él llegó al lugar a hacer la prueba de sonido, dijo que se sorprendió de ver que el equipo que usarían era nuevo y de buena calidad, o al menos esos cree.

En este punto, Hugo Mejuto quiso dejar en claro que él y Mejuto Producciones no tienen ninguna responsabilidad en este accidente, porque el equipo de luces, sonido y la estructura del escenario no le pertenecen; fue la misma Alcaldía de la GAM quien se encargó de contratar al proveedor que monta y desmonta todo; él solo se responsabiliza de la parte artística del evento.

Es por eso que él se queda al margen de las controversias que se están generando por parte de la Alcaldía, entre ellas, el que no sepan el nombre de la empresa que proporcionó el equipo y la producción técnica para el concierto.

En un mes han sucedido diversos accidentes en eventos musicales, como el desplome de una grúa tijera en el festival AXE Ceremonia 2025 el pasado 5 de abril, que tuvo como saldo la muerte de dos fotorreporteros, o la caída de dos personas de las gradas del Palacio de los Deportes, durante el concierto ofrecido por Quevedo el 23 de abril; una situación que para la cantante Alejandra Ávalos indica que en Protección Civil debe haber personal capacitado y con experiencia en el montaje de escenarios.

"Me siento triste porque siguen sucediendo esta clase de cosas que ya no deberían de pasar, pero hay muchas cosas que la Ley tiene que modificar. Por ejemplo, Protección Civil tiene que tener expertos en la materia, peritos que sepan cómo se construye un escenario de la A a la Z, para que justamente eso ellos vayan a checar".

"Es rara la gente que se dedica a estudiar cómo se monta un escenario y por qué es cada cosa; creo que sólo la gente que monta los escenarios sabe eso, entonces hay que poner gente experta en el montaje de escenarios a dar los peritajes", dijo Ávalos. Pero para Ana Cirré no debe haber justificante para este accidente, ya que si Protección Civil revisó toda la estructura y no encontró factores de riesgo, y además la empresa responsable de instalarla lo hizo de manera correcta, por mucho viento que hubiera habido, este accidente no sucede.

"Sí creo que debe haber una supervisión más profunda, para que no pase esto ni aquí, ni en ningún otro sitio, porque se viene repitiendo, entonces algo está fallando en el camino, porque no hay una supervisión y una responsabilidad por parte de la gente que está instalando", expresó Cirré. Finalmente, el productor comentó que respecto a las personas lesionadas, solo puede hablar de su equipo compuesto por alrededor de 30 personas, de las cuales solo una salió con fractura de un brazo, pero ya fue oportunamente atendido.

