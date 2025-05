El productor Hugo Mejuto, creador de GranDiosas, reaccionó al colapso del escenario que ocurrió esta tarde en la Alcaldía Gustavo A. Madero y en el que se presentaría el espectáculo como parte de la celebración por el Día de las madres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mejuto explicó que personal de Protección Civil ya había revisado la estructura y determinaron que todo estaba en perfectas condiciones para que Alicia Villarreal, Alejandra Ávalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco llevaran a cabo su concierto.

"Protección Civil no nos autorizó un efecto especial, precisamente por la revisión que hizo; porque cuando ellos dicen: esto no se autoriza, pues no se autoriza, porque hacen una revisión exhaustiva antes de entregarnos un escenario", dijo el productor.

g

Cae escenario donde se realizaría evento del día de las madres en la plaza de la alcaldía GAM (08/05/2025). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también Cae estructura de escenario en explanada de alcaldía Gustavo A Madero en celebración del Día de las Madres; reportan lesionados

Mejuto detalló que, al momento de los hechos, las cantantes acababan de bajar del escenario, pues se llevó a cabo una prueba de sonido y no tuvieron ningún inconveniente.

"Hicimos el soundcheck estando ahí. Por fortuna Alicia Villarreal acababa de bajar; Alejandra Avalos, Ana Cirré y Angéla Carrazco también están bien. Ya había dado corte al soundcheck y en el lugar quedaba poca gente, creo que iba haber un abridor y seguía su prueba de sonido".

El productor también detalló que desconoce las causas del accidente pues no ha tenido comunicación con el personal de la Alcaldía.

Sobre la posibilidad de reponer esta fecha, Hugo Mejuto explicó que sería prematuro hablar de ello, porque el personal de la alcaldía está atendiendo la emergencia y haciendo los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la falla que provocó el colpaso.

Asimismo, reveló que las intérpretes lamentan profundamente no haber podido compartir todo lo que habían preparado para sus fans, pero agradecen que la situación no haya tenido consecuencias mortales

"Ellas están frustradas de no poder compartir con el público todo lo que se preparó, era un show de muchos efectos especiales, con mucha adrenalina, Alicia tenía preparado un vuelo, Alejandra Avalos iba a salir en motocicleta, era un show preparado con mucho amor", finalizó.

Lee también Alcalde de GAM descarta personas fallecidas tras colapso de estructura; lesionados son de empresa organizadora, dice