Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 75 funcionarios de los tres órdenes de gobierno cuentan actualmente con otorgados por la Guardia Nacional, para lo cual se han desplegado más de 500 elementos en distintas entidades del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Trevilla explicó que la cifra se ha mantenido estable incluso después del atentado ocurrido contra el alcalde de Uruapan, .

“Hay setenta y cinco servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional; hablamos de poco más de quinientas personas que están desplegadas en diferentes entidades del país”, indicó.

Lee también

Tras asesinato de Carlos Manzo, solicitudes de protección no incrementaron "mucho"

El general precisó que no ha habido un aumento significativo en las .

“Después del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho… se mantienen”, afirmó.

Trevilla detalló que todas las solicitudes pasan por el procedimiento formal establecido entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

“Las solicitudes llegan a la Secretaría de Protección Ciudadana, luego se las remiten a la Guardia Nacional. Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos factores, sobre todo uno importante: la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad”, explicó.

Lee también

Una vez evaluado el riesgo, la Guardia Nacional determina el número de efectivos y vehículos que se asignarán a cada caso.

“Se determina con cuántos vehículos y efectivos, pero no se han incrementado”, reiteró.

Funcionarios protegidos y presencia en estados fronterizos

El secretario señaló que las solicitudes provienen de perfiles diversos. “Hay de todos, ”, indicó al ser cuestionado sobre si los cargos corresponden principalmente a alcaldes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]