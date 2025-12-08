Más Información

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que junto con la Guardia Nacional de California de los Estados Unidos suscribieron una Carta de Intención.

En redes sociales la Defensa señaló que se formaliza la adhesión del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México al Programa de Colaboración Estatal (SPP, por sus siglas en inglés) con la Guardia Nacional de California.

Este instrumento se alinea con la Visión Estratégica Mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre ambas naciones desde el 2016, en el marco de la cooperación militar con el Comando Norte de Estados Unidos.

La incorporación de México a este mecanismo bilateral fortalecerá las capacidades militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, mediante la cooperación y desarrollo de visitas reciprocas, intercambio de experiencias, adiestramiento.

Así come ejercicios coordinados, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que junto con la Guardia Nacional de California de los Estados Unidos suscribieron una Carta de Intención. Foto: Especial
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que junto con la Guardia Nacional de California de los Estados Unidos suscribieron una Carta de Intención. Foto: Especial

