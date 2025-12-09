Ciudad de Guatemala.— Un soldado guatemalteco resultó herido ayer, además de un detenido, en un enfrentamiento armado con supuestos narcotraficantes mexicanos en una comunidad fronteriza entre Guatemala y México, informó el Ejército.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) precisó que la balacera se registró en la comunidad de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, departamento (provincia) de Huehuetenango, limítrofe con México.

Una portavoz del Ejército guatemalteco detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio de ese país desde el lado de las provincias de Huehuetenango y San Marcos, y realizaron disparos contra varias comunidades.

Agregó que en ese momento soldados del Ejército realizaban patrullajes de rutina en Agua Zarca, donde se produjo el choque que dejó un militar herido en una de sus extremidades inferiores, aunque “está fuera de peligro”.

Poco después del incidente, unidades de la Fuerza Armada reforzaron las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de las comunidades.

El Ministerio de la Defensa aseguró que durante los operativos posteriores los soldados localizaron armamento, explosivos y equipo de vigilancia como drones, que fueron puestos a disposición de las autoridades. No se precisó la cantidad de lo decomisado.

Las autoridades guatemaltecas realizan coordinaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, en apego a la obligación del Ejército de garantizar la soberanía del país.

En declaraciones a The Associated Press, David Custodio Botello, director de la Policía Nacional Civil, habló de cuatro incursiones del narco mexicano “en La Mesilla, Nentón, La Democracia en Huehuetenango y en Tacaná en San Marcos, inclusive con drones; los usan como kamikazes. Están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados”.

Según la policía, en los hechos un civil no identificado perdió la vida.

Uno de los más recientes enfrentamientos se registró el 8 de junio de este año en la frontera La Mesilla, en el municipio de La Democracia, también en Huehuetenango.

En aquella ocasión, presuntos integrantes del cártel conocido como Los Pakales (Cártel Chiapas-Guatemala) cruzaron la frontera hacia Guatemala al escapar de agentes mexicanos. Tras un enfrentamiento que había comenzado en territorio mexicano se reportó el deceso de cuatro sicarios.

Entre los fallecidos fue identificado Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, junto con otros tres guatemaltecos, según informó el Ministerio de Gobernación en ese momento. Tras el incidente, se decomisaron cuatro vehículos blindados, armas largas y un lanzagranadas, aunque el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala no intervinieron directamente en la confrontación.

El Ministerio guatemalteco de Defensa no especificó qué grupo criminal mexicano ingresó a su territorio y habló sólo de “grupos armados ilegales”. Algunas fuentes señalaron que se trató del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se ofrecieron más detalles.

Otras fuentes señalaron que fueron integrantes del Cártel de Sinaloa los que irrumpieron en Guatemala con armamento, explosivos y drones. Su objetivo era el Cártel de Chiapas y Guatemala, célula criminal que se separó del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que los dos grupos se enfrentaron a balazos.

Un reporte de Insight Crime señaló que desde 2021 el CJNG comenzó a hacerse visible en la frontera con Guatemala. Desde entonces, se han registrado retenes, asesinatos y balaceras.

Anteriormente, eran el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas los que estaban asociados con redes de tráfico guatemaltecas para garantizar el suministro de cocaína. Pero la irrupción del CJNG incrementó los niveles de violencia y vendettas en la zona.

Según Insight Crime, el CJNG optó por entablar alianzas con redes guatemaltecas del narcotráfico que reciben cocaína procedente de Colombia y Venezuela, y la entregan al cártel mexicano.

El gobierno guatemalteco tiene registro de presencia del CJNG en el país centroamericano desde 2019.

EL UNIVERSAL publicó recientemente que el CJNG está ampliando sus redes y su poder en diversos países. En noviembre, autoridades españolas desmantelaron una “oficina” del cártel y detuvieron a 20 personas.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 de la DEA, el CJNG tiene presencia en 40 países, no sólo europeos, sino que ha tejido redes incluso en China, Australia y Nueva Zelanda.