“Ya nos recuperamos de la pandemia”: arranca la FIL Guadalajara

Goya espectacular: Un libro reúne grabados que exponen al artista sublime

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Raquel Escalante, conductora de TV Azteca en Guatemala, y exMiss Guatemala Intercontinental murió a los 28 años tras enfrentar un agresivo cáncer e insuficiencia renal, la modelo estaba en la espera de un trasplante de riñón.

A través de sus redes sociales se mantuvo en contacto con sus seguidores, quienes lamentaron la noticia de su fallecimiento y le dedicaron mensajes de amor.

En la cuenta de Instagram "Reinas Guatemaltecas Oficial", dieron a conocer la noticia y enaltecieron la mujer valiente que fue al enfrentar su enfermedad; acompañaron el mensaje de pésame con una foto en la que Raquel aparece como un ángel.

"Hasta pronto reina. Hoy los fans de los certámenes de belleza estamos de luto por tu muerte. Ahora eres un Ángel muy bello en el cielo, Hasta pronto Raquelita Escalante te vamos a extrañar REINA. Vivirás en nuestros Corazones. Raquel Escalante fue un mujer valiente que luchó en contra de su enfermedad pero hoy ella nos enseña a reflexionar que lo más importante es vivir la vida como que fuera el último día", se lee.

La lucha de Raquel contra el cáncer inició en febrero de 2024, en enero de 2025 pidió entre lágrimas ayuda económica para una cirugía de los riñones.

Reinas Guatemaltecas despiden a Raquel Escalante.
¿Quién era Raquel Escalante?

Raquel, originaria de Santa Rosa, Guatemala, comenzó su trayectoria en concursos internacionales desde temprana edad. En 2017, logró posicionarse como cuarta finalista en Miss City Tourism World y también fue parte de la final de Miss Tourism World en China.

Su carrera alcanzó un punto destacado en 2021 cuando fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del país. Además, su participación en televisión y su labor como modelo y actriz la han convertido en un rostro reconocido y admirado.

