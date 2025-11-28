Más Información

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

murió a los 49 años tras luchas contra el cáncer de color durante casi dos años, el actor colombiano es recordado por su actuación en varias telenovelas y obras de teatro en México.

Su hermano, Jhon Jairo Osorio confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó a Conrado con mucho amor.

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo" hermano", se lee.

Osorio participó en la serie "Padres e hijos" y en varias obras de Silvia Pinal, así como en telenovelas de Televisa como "Amarte es mi pecado", "Duelo de pasiones", "La fea más bella" y "En nombre del amor".

Sebastián Rulli, Cecilia Galiano, Otto Sirgo, y Conrado Osorio en el retorno de la obra “P.D. tu gato ha muerto” en 2008 en el Teatro Libanes. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.
En cine participó en filmes como "Hombres a la carta", "Olímpica amistad", "La profecía de los justos" y "Guardián de las sombras".

La última publicación de Conrado Osorio

Conrado Osorio compartió con sus seguidores los detalles de su enfermedad, cómo fue su proceso y de qué manera se estaba recuperando; el 26 de octubre posteó lo que sería su última publicación, la celebración de su cumpleaños 49 junto a su familia en el hospital.

El actor Conrado Osorio en la última publicación que compartió en sus redes sociales. Celebró su cumpleaños rodeado de su familia.
El actor, quien siempre se mostró con ánimos y actitud para salir adelante, se dijo agradecido

"En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad", escribió.

En dicho material, su familia le cantó las Mañanitas, le llevó un pastel y lo apapacharon mucho; falleció en una clínica de Medellín, luego de que el cáncer colorrectal que padecía hiciera metástasis en todo su organismo.

