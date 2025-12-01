San Cristóbal de las Casas.- Esta mañana, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Mesa de Seguridad, con mandos de la VII Región Militar, de la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y Secretaría de Seguridad, a unas horas que se registrara un enfrentamiento armado en el municipio de Villaflores, clave para el control de la Sierra Madre y aéreas del centro de Chiapas.

"Desde muy temprano, estamos llevando a cabo la Mesa de Paz Chiapas. La tarea no es fácil, pero trabajamos muy coordinados con todas las instituciones de seguridad para construir día a día un Chiapas en paz. Les reitero mi compromiso de que ningún acto delictivo quedará impune", reconoció el gobernador que el 8 de diciembre cumplirá el primer año de gobierno.

Desde hace más de cuatro años, el Cártel de Sinaloa está confrontado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas Guatemala, por la lucha del control del territorio que va de la frontera con Guatemala hacia Oaxaca.

En diciembre del 2024, tropas de la VII Región Militar, Marina Armada de México, Guardia Nacional, elementos de la Fiscalía y de Seguridad Pública fueron enviados a los municipios donde los criminales mantenían control, para desmantelar centros de operaciones, centros de vigilancia, se decomisó armamento, vehículos, se detuvo a algunos criminales, se hallaron fosas clandestinas y se quitaron los retenes que mantenían criminales en varios puntos.

La presencia del Ejército y Policía provocó que los criminales dejaran los lugares que tenían bajo control.

El 10 de agosto de este año, un grupo de 248 mexicanos de las comunidades

Santa Teresa Llano Grande, Paso Hondo, El Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, del municipio de Frontera Comalapa, para asentarse en el poblado Guailá, del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, fronterizo con Chiapas.

Hasta ahora ninguno ha hecho solicitud de refugio ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha informado el Instituto Guatemalteco de Migración (IMG).

Foto: Facebook Eduardo Ramírez

Hasta el 23 de septiembre, el IMG ha brindado atención con documentos y alimentación a 116 mexicanos, entre hombres, mujeres y niños.

El dos de junio, un grupo aparentemente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación-Cartel Chiapas Guatemala emboscó a una patrulla de la Policía Estatal, donde asesinó a cinco policías estatales, cuatro hombres y una mujer.

El 8 de junio, la Policía Estatal se enfrentó con un grupo de criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación-Cártel Chiapas Guatemala, en el poblado Las Champas, municipio de Frontera Comalapa, que se prolongó hasta territorio de Guatemala donde perdieron cuatro hombres, entre ellos Baldemar Carrillo Calderón, una de sus hijas conocido con el alias de “El Teniente” y otros sicarios.

El 30 de septiembre, fue detenido por la Policía Nacional Civil de Guatemala, Roger Roblero, alias El Peque, líder de la organización Maíz, un grupo armado al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación-Cartel Chiapas Guatemala, en Frontera Comalapa, acusado del delito de homicidio calificado y otros.

Aun con los golpes a los criminales, el 13 octubre, como resultado de un operativo del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, en Jiquipilas, Ocozocoautla y Villaflores, criminales quemaron tráileres y vehículos particulares en las autopistas Ocozocoautla-Arriaga y Ocozocoautla-Las Choapas.

Anoche, los criminales se enfrentaron en Villaflores y quemaron tres vehículos.

Familiares y organizaciones civiles han denunciado que, a un año del primer gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, persisten la desaparición forzada de personas. Solo en Villaflores, hay tres personas desaparecidas y en Suchiapa, un joven universitario.

A un año de la llegada de Eduardo Ramírez al gobierno de Chiapas, ha dicho que su misión es trabajar por la tranquilidad. "Hace casi un año, me comprometí con las chiapanecas y chiapanecos a traer paz y seguridad a nuestro estado. Hoy, Chiapas está en paz. ¡Palabra cumplida!".

