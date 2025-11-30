San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un enfrentamiento entre grupos adversarios del crimen organizado en Villaflores, municipio clave para el control de la Sierra Madre y parte de la región centro, ha dejado esta noche, varios vehículos quemados.

Pobladores han informado que dos grupos criminales que se disputan el control del territorio, se han enfrentado en varios puntos de Villaflores.

Reportan enfrentamiento armado entre grupos rivales en Villaflores, Chiapas (30/11/2025). Foto: Especial

Hasta el lugar han llegado elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva para tomar control del municipio

Hasta esta noche, la Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad del Pueblo han dado a conocer un parte oficial de los hechos, como el número de vehículos incinerados, detenidos, heridos o bajas entre ambos grupos.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la localidad Nuevo México del municipio de Villaflores, donde se reportan dos vehículos incendiados por civiles. Un grupo especial se encuentra en dicha localidad y tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia.

Cabe mencionar que elementos de la Fiscalía General del Estado, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo llevan a cabo un operativo coordinado para dar con los presuntos responsables, además de garantizar la seguridad en la zona.

La FGE garantiza que no habrá impunidad en éste, ni en ningún otro acto delictivo que se cometa en el estado.

