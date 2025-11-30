Más Información

Jorge Romero destapa a López Rabadán para la Presidencia de la República; destaca también perfiles de gobernadores albiazules

Jorge Romero destapa a López Rabadán para la Presidencia de la República; destaca también perfiles de gobernadores albiazules

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Cruz Azul se convierte en semifinalista; elimina a Chivas

Cruz Azul se convierte en semifinalista; elimina a Chivas

Grecia Quiroz responde a ataques; "si los perros ladran, es señal de que vamos bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques; "si los perros ladran, es señal de que vamos bien", dice

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un enfrentamiento entre grupos adversarios del en Villaflores, municipio clave para el control de la Sierra Madre y parte de la región centro, ha dejado esta noche, varios vehículos quemados.

Pobladores han informado que dos grupos criminales que se disputan el , se han enfrentado en varios puntos de Villaflores.

Reportan enfrentamiento armado entre grupos rivales en Villaflores, Chiapas (30/11/2025). Foto: Especial
Reportan enfrentamiento armado entre grupos rivales en Villaflores, Chiapas (30/11/2025). Foto: Especial

Lee también

Hasta el lugar han llegado elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva para tomar control del municipio

Hasta esta noche, la Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad del Pueblo han dado a conocer un parte oficial de los hechos, como el número de vehículos incinerados, , heridos o bajas entre ambos grupos.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la localidad Nuevo México del municipio de Villaflores, donde se reportan dos vehículos incendiados por civiles. Un grupo especial se encuentra en dicha localidad y tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia.

Cabe mencionar que elementos de la Fiscalía General del Estado, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo llevan a cabo un operativo coordinado para dar con los presuntos responsables, además de garantizar la seguridad en la zona.

La FGE garantiza que no habrá impunidad en éste, ni en ningún otro acto delictivo que se cometa en el estado.

Reportan enfrentamiento armado entre grupos rivales en Villaflores, Chiapas (30/11/2025). Foto: Especial
Reportan enfrentamiento armado entre grupos rivales en Villaflores, Chiapas (30/11/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]