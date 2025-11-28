TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Cuatro presuntos feminicidas fueron detenidos en las recientes horas en Chiapas por hechos cometidos durante este mes y septiembre pasado, informó la Fiscalía General del Estado.

Policías de investigación detuvieron a Leandro "N", como presunto responsable del feminicidio de una menor de identidad reservada hallada dentro de una vivienda en la colonia Jardines del Pedregal en Tuxtla Gutiérrez.

La necropsia de ley estableció que la causa del deceso de la joven, cometido el pasado martes, fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, indicó que fue arrestado además Pablo "N" por el feminicidio de Ovidia N, perpetrado este jueves en un rancho de la colonia Nueva Independencia del municipio de Ángel Albino Corzo.

La víctima originaria de Guatemala, que trabajaba en el corte de café, fue asesinada por "trauma penetrante de abdomen con lesión directa al hígado"

En esa misma fecha fue asesinada en el interior de una vivienda de la colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro en la ciudad de Chiapa de Corzo, Leticia "N". La necropsia estableció que falleció por hemorragia secundaria "a traumatismo craneoencefálico".

Por el feminicidio fue aprehendido Raúl N y se busca a su cómplice que está identificado.

En otra acción policíaca, este miércoles fue capturado en el estado de Jalisco donde se refugiaba, Gamaliel N, para su traslado a Chiapas donde se le procesará por el feminicidio de Silvia N.

El cuerpo de Silvia N fue hallado dentro de una vivienda del fraccionamiento Real del Bosque, al sur de Tuxtla Gutiérrez.

Llaven Abarca señaló que la Fiscalía General de Chiapas dispone ya del atlas de feminicidio, donde la ciudadanía puede consultar el seguimiento anual de feminicidios de 2018 a la fecha, en el que hallan los municipios con mayor incidencia, los instrumentos con los que se cometen y el lugar de los hechos, que regularmente es el seno familiar.

En ese período, indicó, se tienen 259 víctimas, la mayoría amas de casa, y se cuenta con información sobre ocupación, carpetas iniciadas, grupos etarios, estado civil, escolaridad, nacionalidad, condición física, étnica, si tenía hijas o hijos, padrón de víctimas secundarias, mapas de calor, y otros datos.

