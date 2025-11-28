En el tercer trimestre del 2025, la pobreza laboral en Hidalgo se redujo a un 38.4%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobierno del estado de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, destacó que esto coloca a la entidad como la tercera con mayor avance del país en la disminución que fue del -4.6 puntos porcentuales, un progreso casi seis veces superior al promedio nacional de -0.8 puntos.

Además, resaltó la estrategia económica encabezada por Menchaca Salazar, quien "ha puesto al centro de su administración la generación de empleo, el fortalecimiento del ingreso familiar y la recuperación del poder adquisitivo de las y los hidalguenses".

Además reconoció su política de desarrollo económico —orientada a la inversión, la competitividad y la justicia social—, que ha permitido consolidar resultados sin precedentes en un periodo de menos de tres años.

Uno de los factores determinantes en la mejora social, señaló, ha sido el incremento del poder adquisitivo del ingreso laboral per cápita, que creció 5.0 por ciento anual, el octavo mayor aumento entre todas las entidades federativas. Esto contrasta con el panorama nacional, donde se registró una ligera caída de -0.1 por ciento, lo que refuerza la tendencia positiva que vive Hidalgo.

Asimismo, destacó el impulso económico se reflejó en el comportamiento trimestral: entre el segundo y el tercer trimestre de 2025, la pobreza laboral retrocedió -4.9 puntos porcentuales, nuevamente la tercera mayor disminución del país.

Desde el inicio de la actual administración, en 2022 —cuando la pobreza laboral alcanzaba el 50.0%—, Hidalgo ha logrado una reducción acumulada de -11.7 puntos porcentuales. Este avance es casi tres veces mayor al promedio nacional (-4.0 puntos) en el mismo periodo, lo que evidencia el impacto de las políticas públicas implementadas en favor del empleo formal, la mejora salarial y la estabilidad económica.

