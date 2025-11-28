Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que este 28 de noviembre, Héctor Elizalde Mora asumirá la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este será el primer cambio que realiza la encargada del despacho, Ernestina Godoy, tras la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Será la exconsejera jurídica quien tomará la protesta de Elizalde Mora, del abogado cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

