En el marco de las vacaciones de diciembre, el Instituto Nacional de Migración () dio inicio al Operativo Nacional Especial de Invierno Héroes Paisanos 2025.

El titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, dio el banderazo de arranque de este Operativo en San Luis Potosí, junto al gobernador Ricardo Gallardo.

"Siguiendo la visión humanista de nuestra presidenta , refrendamos el compromiso de recibir a nuestras paisanas y paisanos con respeto, seguridad y cercanía", dijo.

Indicó que este operativo está pensado en quienes regresan a territorio mexicano, después de un año de esfuerzo en Estados Unidos.

"Ustedes son orgullo nacional, un puente vivo entre dos naciones y la fuerza que sostiene miles de hogares", expresó.

Destacó Céspedes el trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno para garantizar una movilidad humana regular, ordenada, segura y digna: "Bienvenidas y bienvenidos a su país. México está listo para recibir a sus Héroes Paisanos".

em/apr

