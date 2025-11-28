Pachuca.- Durante un cateo realizado en un predio ubicado en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, se aseguraron 29 mil litros de hidrocarburo, así como un tanque de almacenamiento, informó la Fiscalía General de la República.

Aseguran 29 mil litros de hidrocarburo tras cateo en Tulancingo, Hidalgo ; FGR investiga posesión ilícita. Foto: Especial.

Se dio a conocer que, a través de la autorización de una orden de cateo otorgada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, se acudió a la colonia Los Pinos, en Tulancingo, donde presuntamente se almacenaba combustible.

Al arribar al sitio, el agente del Ministerio Público Federal, en coordinación con la Policía Federal Ministerial, realizó trabajos de inteligencia y corroboró la información de la denuncia.

De esta manera, se ejecutó el cateo donde fueron asegurados 29 mil litros de hidrocarburo y un tanque, los cuales quedaron a disposición del fiscal federal, lo mismo que el predio.

También se informó que la Guardia Nacional realizó la seguridad perimetral.

