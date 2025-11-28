Más Información

Yobaín, Yucatán.- Autoridades municipales de clausuraron un proyecto inmobiliario en la por carecer de permisos y generar afectaciones en la duna costera.

Los funcionarios municipales documentaron la existencia de de construcción y uso de suelo.

El caso reveló nuevos señalamientos sobre presuntas redes de gestión irregular de permisos en la zona costera, situación que también se ha presentado en los puertos de Sisal, Celestún y Progreso.

Clausuran obra inmobiliaria en Yobaín por daños a duna; señalan permisos irregulares en la zona. Foto: Especial.
Sin embargo, la encargada del proyecto, Georgina Cuaik, señaló que la alcaldesa de Sinanché, Abigail Palma Bacelis, le entregó permisos para el desarrollo inmobiliario, aunque los terrenos se encuentran dentro del municipio de Yobaín.

Indicó que la presidenta municipal cobró por ese trámite a pesar de conocer el límite territorial.

Por ello, las autoridades de Yobaín acudieron al predio para colocar sellos de clausura e informar a los responsables sobre las irregularidades.

Hay que señalar que el predio forma parte de un conjunto donde, de acuerdo con la información obtenida, los desarrolladores buscan construir condominios y cerrar accesos públicos a la costa.

