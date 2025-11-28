La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios del estado de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los hombres desaparecidos son conductores y/o choferes de tráileres y fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la pensión de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Juan José Pérez Hernández tiene 37 años de edad y al momento de su desaparición vestía playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla, tenis color azul y como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla derecha y una cicatriz en el brazo izquierdo.

Andrés Eloy Ramos Ceja tiene 28 años de edad, usualmente viste playera tipo polo de manga corta, pantalón de mezclilla y tenis color blanco y/o sandalias. Entre sus señas particulares tiene un tatuaje en el pecho con la leyenda “ANDRÉS”, tatuajes en el brazo derecho con la figura de dos manos con un rosario, la leyenda “ANDREA” y “ANDRÉS”; tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda “EMILY”; tatuaje con la figura de diamante

Desaparecen en Oaxaca cuatro choferes originarios de Tamaulipas. Foto: Especial.

Aldher Francisco Moreno Hernández con 38 años de edad. Viste playera tipo deportiva marca Wilson color azul, pantalón de mezclilla color azul, calza botos color ladrillo marca Río Grande, gorra color caqui y una maleta negra marca Nike. Entre sus señas particulares, tiene un lugar entre las cejas, lunar en la parte inferior del ojo derecho, lunar en la mejilla derecha y presenta fractura en un diente frontal superior.

Según la Comisión de Búsqueda, la desaparición de Francisco Moreno ocurrió en el trayecto del municipio de Reynosa, Tamaulipas al estado de Oaxaca.

Fernando Castro Morales tiene 41 años de edad, viste un overol naranja y entre sus señas particulares están el uso de barba larga y un golpe en la ceja izquierda.

Los cuatro conductores de tráileres desaparecieron el pasado 20 de noviembre de 2025, y las denuncias fueron interpuestas en Matías Romero Avendaño ante la Fiscalía General de Oaxaca.

dmrr/cr