Pinotepa. – Buscan a Leonarda Regina Guzmán Cabrera de 18 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 26 de noviembre alrededor de las 9:00 horas de la mañana cerca de la escuela preparatoria en Pinotepa de Don Luis, ubicada en la Costa de Oaxaca.

Al momento de su desaparición vestía playera color gris, short negro de mezclilla y huaraches de color café. Además, llevaba una bolsa de manta de color blanca. Como seña particular tiene una cicatriz en la frente.

En Oaxaca, en lo que va de noviembre, son al menos 10 menores de edad en calidad de no localizados de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas y No Localizadas.

De acuerdo a la Red Lupa, de los 0 a los 19 años de edad, se concentra el 18% del registro de personas desaparecidas en México. Y el rango de edad en el cual se concentran la mayoría de casos de niñas y mujeres desaparecidas continúa siendo el de los 15 a los 19 años.

Lee también: Aseguran 29 mil litros de hidrocarburo tras cateo en Tulancingo, Hidalgo; FGR investiga posesión ilícita

Suman 10 menores desaparecidos en Oaxaca en el mes de noviembre. Foto: Especial.

Otras de las menores de edad no localizadas en esta región es Jaquelin Santiago Torres de 15 años, vista por última vez el pasado 09 de noviembre en Pinotepa Nacional. Vestía short azul, blusa color crema y huaraches. Entre sus características es de complexión regular, cara redonda, frente mediana, cejas cepilladas, ojos pequeños de iris café claro, nariz mediana, boca pequeña, labios pequeños y 1.56 metros de estatura.

Suman 10 menores desaparecidos en Oaxaca en el mes de noviembre. Foto: Especial.

En la región del Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, también permanece como desaparecida la menor de 11 años de edad, Dafne Mandujano Robles, quien fue vista por última vez el pasado 06 de noviembre e iba acompañada de su hermano Diego Noé Robles Tejeda.

En Valles Centrales, María Juárez Juárez de 15 años fue vista por última vez en la colonia Agustín Melgar, en Santa Cruz Xoxocotlán, el pasado 23 de noviembre: Vestía sudadera negra con letras GAP, pantalón de mezclilla de color negro y tenis negros.

Lee también: Exobreros de Altos Hornos de México protestan en Congreso de Coahuila; exigen respuesta a adeudos laborales

En esta región también buscan a Marco Antonio Martínez García de 12 años, visto por última vez en la calle Cuatro Caminos, en San Pablo Etla. Además, en Zimatlán de Álvarez, reportan como no localizado a José Manuel García Sánchez de 14 años de edad, quien desapareció en el barrio Expiración. Como seña particular tienen una cicatriz de cinco centímetros en el brazo derecho, entre el codo y hombro.

Suman 10 menores desaparecidos en Oaxaca en el mes de noviembre. Foto: Especial.

En la Mazateca de Oaxaca, entre las menores no localizadas por la DNOL, está Betzi Montalvo Luna de 16 años de edad, vista desde el 17 de noviembre, originaria de la comunidad Ignacio Mejía de Teotitlán Flores Magón. Y, Susana Nava Casimiro de 15 años, quien desapareció el pasado 20 de noviembre en Huautla de Jiménez.

En la región de la Cuenca de Papaloapan, Melina Pérez Alavez de 15 años está reportada como desaparecida desde el pasado 16 de noviembre en San Silverio, Cedral, en el municipio de Tuxtepec. En esta región, también está desaparecida la menor de 13 años, Luz Esmeralda Sánchez López, vista por última vez el 19 de noviembre en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr