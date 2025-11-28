Al menos 25 estudiantes de diferentes escuelas de secundaria de la ciudad de Oaxaca ya fueron identificadas como víctimas de la difusión de sus fotografías sin su consentimiento y con connotación sexual en un chat privado de Telegram, en el que incluso participaban sus padres, padrastros, tíos y primos, afirmó Andy Torres, miembro del colectivo DLR.

La identificación se logró a partir de los uniformes que vestían, los escenarios donde fueron fotografiadas y las características físicas de las jóvenes.

El colectivo DLR que se define como un grupo de hacktivistas comprometidos con la defensa de los derechos digitales y la protección de las sobrevivientes de violencia digital, y se encuentran en las plataformas de Facebook y Youtube, entre otras, dio a conocer este caso y el cual ya fue atraído por la Fiscalía General del Estado.

Andy Torres explicó que el hallazgo de la existencia de este chat privado resultó del monitoreo que realizan diferentes actividades en Internet, como aquellos perfiles o grupos en donde se comparte contenido íntimo sin el consentimiento de las personas.

“Así es como dimos que existía este grupo donde estaban compartiendo fotos de adolescentes en donde se exponía que las personas que estaban tomando las fotografías, pues eran familiares o personas muy cercanas dentro del núcleo familiar de las víctimas. E identificamos que se trataba de adolescentes porque muchas de ellas portaban el uniforme de la escuela. Eso nos permitió también poder identificar en qué escuela es que ellas asistían”, explicó.

El hacktivista detalló que cuando identificaron un enlace dentro de otro grupo de Telegram, una persona mencionó que ahí se compartía este tipo de material. Fue entonces en que ingresaron al enlace, y tuvieron que ir superando diversos filtros de seguridad que se ponen esos chat.

Cuando tuvieron acceso, confirmaron lo que se estaba compartiendo: información de las menores, fotografías, generalmente con una connotación sexual y los usuarios también compartían mensajes por privado, “porque había temas o cosas donde nosotros ya no entendíamos cómo es que se había dado la conversación”.

Probablemente, dijo, en esas conversaciones privadas en Telegram era porque había un tipo de relación en la que se ofrecía hasta dinero a cambio de tener contacto físico con alguna de las menores.

El chat de Telegram tenía 350 miembros en el momento en que fue descubierto, pero el número ha disminuido a partir de la denuncia pública.

“Mientras se hacían más virales por la información que nosotros dimos a conocer, fue que el número de usuarios comenzó a disminuir. De hecho, hicimos pública una captura de un mensaje donde ellos estaban informando que alguien ya había dado a conocer información del grupo y eso probablemente asustó a algunos de los usuarios”.

El colectivo DLR también obtuvo algunos de los números telefónicos de las personas que participaban en ese chat, así como fotografías de ellos.

Andy Torres mencionó que continúan trabajando para identificar a todos los hombres que participan en el chat. Algunos, por ejemplo, se mantienen aún en el grupo de Telegram pese a la denuncia pública de su existencia, y continúan compartiendo fotografías.

“Lamentablemente es que en estos grupos cuando tú no compartes o tú no tienes actividad, pues comienzan a tirar a los usuarios, ¿no? Comienzan a desechar algunos miembros dentro de estos grupos. Hemos tratado de alguna manera de ir rotando nombres, cambiándolo, haciéndonos pasar por algunos otros usuarios de manera en la que podamos mantener todavía una actividad ahí y poder y poder seguir documentando”.

Identifican a 25 menores de escuelas de Oaxaca víctimas de difusión de imágenes en Telegram. Foto: Especial

También aclaró que únicamente han realizado capturas de las conversaciones en este grupo y han censurado algunas partes, porque el almacenamiento de este contenido es un delito, por eso es que tampoco descargan las imágenes.

Y destacó que de los que publican en ese chat privado no se ha identificado con precisión cuál es su relación con las víctimas; sin embargo, explicó que por el tipo de imágenes y facilidad con la que pueden tener acceso, porque muchas de ellas son incluso grabadas dentro del baño o en sus habitaciones, es probable que se trate de un familiar de las jóvenes o de alguien cercano que conoce su horario y tiene acceso completo a su domicilio.

A partir de la denuncia pública que realizaron sobre la existencia de este chat y el inicio de una carpeta de investigación por la Fiscalía de Oaxaca, dijo que sostuvieron una reunión para compartir información con esta institución.

“Se sabe únicamente que ellos (la Fiscalía) ha tenido como cierta presencia en escuelas donde nosotros mencionamos que había víctimas, pero hasta el momento no hay como tal una denuncia por parte de alguna de las niñas afectadas”.

El acercamiento con la Fiscalía de Oaxaca ocurrió una semana y media después de que hicieron pública la denuncia. Lamentablemente, dijo, esta institución espera que las menores que son víctimas presenten una denuncia.

“Pero debemos de entender que hasta para un adulto que vive violencia es muy difícil realizar una denuncia el atreverse a alzar la voz, el mostrar que ha sido vulnerado, para un menor probablemente ni siquiera se han dado cuenta que están viviendo violencia. Muchas de estas veces cuando el menor vive violencia en casa, tarda mucho tiempo en notar que realmente está pasando por eso”, expresó.

Andy Torres informó que han recibido muchos enlaces y actividades de otra clase de grupos, con relación al que están monitoreando, “pero cada vez más las personas nos muestran que hay otras personas realizando este tipo de actividades parecidas”.

