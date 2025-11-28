Más Información

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán () informó que investiga de manera interna el presunto desvío de 160 millones de pesos, que fueron entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán () durante la administración estatal pasada.

A principios de esta semana, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Oriente en Yucatán (UGROY), , interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desfalco de recursos públicos destinados a la asociación, durante el periodo 2019-2024, encabezado en ese entonces por el exdiputado panista, Esteban Abraham Macari.

Ahora, tras la citada denuncia, el titular de la Seder, Edgardo Medina Rodríguez, señaló que se puso en marcha una revisión minuciosa de los recursos ejercidos.

Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán investiga presunto desvío de 160 mdp en la Unión Ganadera Regional del Oriente. Foto: Especial.

“Ya iniciamos una investigación muy exhaustiva; algo que este gobierno no tolera ni va a tolerar es la corrupción; hasta el momento, no hay personas señaladas formalmente”, manifestó.

Agregó que se busca garantizar que los ganaderos conozcan cómo fueron utilizados los fondos y que las indagatorias permitirán aclarar las posibles irregularidades detectadas.

El funcionario descartó tintes políticos en el proceso y recalcó que se trata de un asunto estrictamente administrativo.

Añadió que el equipo de la Seder continúa operando en torno al tema por lo que espera que pronto se puedan a conocer los primeros resultados de la investigación.

