El candidato a la presidencia municipal de San Antonio de la Cal, Miguel Ángel Lozano, informó que impugnó ante el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) la intención del actual edil de esta comunidad, Porfirio Santos Matías, de reelegirse a través de una acción fraudulenta.

Ángel Lozano explicó que Porfirio Santos aparece como suplente de su hermano Víctor Santos Matías, quien encabeza una de las planillas como candidato a la presidencia municipal de esta comunidad conurbada a la capital del estado.

Previo a la elección, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) echó abajo las intenciones del actual presidente municipal de incluir la reelección a través de una asamblea comunitaria en este municipio. Con ello, también echó abajo sus intenciones de repetir en el cargo por segunda ocasión consecutiva.

“Bueno, como lo dijo el señor gobernador, ya hubo una demanda en la cual el presidente actual de San Antonio de La Cal ha perdido. Pienso que debe dar la oportunidad a nuevas personas en este proceso. Pienso que él debe sacar las manos de este proceso, dado que bueno o malo como haya sido su administración, pues ya a en diciembre el 31 de diciembre termina su periodo”, expresó Ángel Lozano.

Sin embargo, señaló que pese a la resolución del tribunal electoral, Porfirio Santos colocó a su hermano como candidato a la presidencia municipal y él, como su suplente. Esto, lo calificó como una acción “truculenta”.

De acuerdo con el candidato de la planilla Blanca, Ángel Lozano, otros candidatos a la presidencia municipal también han impugnado la intromisión del actual edil municipal y su intención de reelegirse a través de Víctor Santos, su hermano.

“Sé que también están impugnando, es un descontento general el que el presidente actual participe y pues ellos también harán lo propio y las autoridades pues también actuarán de acuerdo a las peticiones que hagan los demás candidatos a la presidencia”.

La elección en San Antonio de la Cal está prevista a realizarse el próximo domingo 7 de diciembre, y advirtió que esta situación puede desencadenar el descontento de la población.

“Esperemos que este proceso se lleve en paz, se lleve con transparencia. Y que el resultado pues sea respetado. Gane quien gane, pues que se respete”, agregó.

