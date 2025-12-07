Más Información

detuvieron en Chiapas a 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación () asegurando armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico.

El informó que en este operativo participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar).

En redes sociales el gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad de Chiapas.

