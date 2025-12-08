Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Eliminan anonimato en celulares para 2026; líneas sin registro serán suspendidas el 9 de enero

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

EU entregó a México lista con nombres de espías rusos, reporta el NYT; el gobierno mexicano los dejó quedarse, dice

Oferta de Grupo México no puso en riesgo proceso de venta a Chico Pardo: Banamex

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

“Es un camino largo, pero con amor lo hace uno”; peregrinos de diversos estados comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe

Abandonan hielera con restos humanos en fraccionamiento de Culiacán; suman nueve casos similares en tres meses

Como parte de su estrategia contra la desinformación, la embajada de Estados Unidos en México organizó una sesión de preguntas y respuestas con Roberto B. Domínguez Jr, subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien reiteró que “la frontera está más segura que nunca”.

Domínguez Jr. reiteró el llamado a no dejarse engañar por los “polleros”, quienes a través de redes sociales difunden información falsa apoyada ahora de la inteligencia artificial.

“Les puedo decir que la frontera está más segura que nunca. Tenemos mucho apoyo del Departamento de Guerra, de la Guardias Nacional, con los gobiernos de otras naciones para ayudar a asegurar nuestra frontera.

“También tenemos mucho apoyo con la tecnología, estamos construyendo un muro, tenemos nuevo personal, entonces todas esas cosas que avanzan les puedo decir que la frontera de los Estados Unidos está más segura que nunca, no se crean que la frontera está abierta”, mencionó.

El subjefe de la Patrulla Fronteriza alertó por las consecuencias por cruzar la frontera de manera ilegal, multas y deportaciones. Pidió a quienes se encuentran en una situación irregular usen el programa CBP Home.

“Nosotros no les vamos a dar asilo (...). No se crean de estas organizaciones, no lo intenten, no se crean de la desinformación de estos contrabandistas, les están mintiendo (...).

“No entreguen a sus hijos a estas organizaciones porque serán explotados, como pueden ser víctimas de trata, entonces no lo hagan. Esta administración nos está apoyando bastante, estamos haciendo unos muros; no se crea porque puede ver que no hay un muro ahí que no sé no es vigilado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, añadió.

