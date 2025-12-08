Más Información
Como parte de su estrategia contra la desinformación, la embajada de Estados Unidos en México organizó una sesión de preguntas y respuestas con Roberto B. Domínguez Jr, subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien reiteró que “la frontera está más segura que nunca”.
Domínguez Jr. reiteró el llamado a no dejarse engañar por los “polleros”, quienes a través de redes sociales difunden información falsa apoyada ahora de la inteligencia artificial.
“Les puedo decir que la frontera está más segura que nunca. Tenemos mucho apoyo del Departamento de Guerra, de la Guardias Nacional, con los gobiernos de otras naciones para ayudar a asegurar nuestra frontera.
“También tenemos mucho apoyo con la tecnología, estamos construyendo un muro, tenemos nuevo personal, entonces todas esas cosas que avanzan les puedo decir que la frontera de los Estados Unidos está más segura que nunca, no se crean que la frontera está abierta”, mencionó.
El subjefe de la Patrulla Fronteriza alertó por las consecuencias por cruzar la frontera de manera ilegal, multas y deportaciones. Pidió a quienes se encuentran en una situación irregular usen el programa CBP Home.
“Nosotros no les vamos a dar asilo (...). No se crean de estas organizaciones, no lo intenten, no se crean de la desinformación de estos contrabandistas, les están mintiendo (...).
“No entreguen a sus hijos a estas organizaciones porque serán explotados, como pueden ser víctimas de trata, entonces no lo hagan. Esta administración nos está apoyando bastante, estamos haciendo unos muros; no se crea porque puede ver que no hay un muro ahí que no sé no es vigilado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, añadió.
