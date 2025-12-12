Más Información

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Dólar rompe el piso de 18 pesos; así cotiza el tipo de cambio este viernes

Dólar rompe el piso de 18 pesos; así cotiza el tipo de cambio este viernes

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026

Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Caen dos sujetos presuntamente relacionados con ejecución de dos hombres en Santa Fe; uno tiene un ingreso al Sistema Penitenciario

Caen dos sujetos presuntamente relacionados con ejecución de dos hombres en Santa Fe; uno tiene un ingreso al Sistema Penitenciario

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este viernes que las autoridades y equipos técnicos de los servicios veterinarios de Centroamérica, México y , fortalecieron la coordinación y definieron una hoja de ruta conjunta para contener la del ganado.

El ente explicó que representantes de Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, , Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se reunieron en San José para construir estrategias coordinadas sobre el movimiento, la vigilancia y la inspección de animales para controlar la expansión del gusano barrenador del ganado.

"Este encuentro es de carácter estratégico porque busca cambiar el rumbo mediante una acción conjunta para cerrar rutas de dispersión, reforzar vigilancia, inspección y tratamiento antes del movimiento, reducir el tránsito irregular y asegurar un intercambio de información ágil", dijo el gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos del IICA, José Urdaz.

Lee también

Foto: Especial
Foto: Especial

Y agregó: "Ningún país puede enfrentar solo este reto, la región logró erradicar esta plaga cuando trabajó coordinadamente".

El encuentro denominado 'Reunión de Coordinación Regional sobre el Movimiento de Animales y el Control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG)' fue organizado por el IICA en colaboración con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS).

En esa reunión participaron más de 50 actores clave, incluidos representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Lee también

El subadministrador adjunto de los Servicios Internacionales del USDA-APHIS, Ibrahim Shaqir, destacó que "el trabajo se debe centrar en alinear los sistemas de vigilancia, analizar los movimientos animales, encontrar formas prácticas de compartir información y mitigar riesgos, y fortalecer las prácticas operativas diarias en el campo".

Como parte del evento los países compartieron su y las medidas nacionales de control, revisaron marcos normativos de movilización animal y mecanismos de cumplimiento, y acordaron prioridades regionales para prevenir la expansión de la plaga.

La reunión también permitió examinar avances de planes nacionales y bilaterales y explorar oportunidades para ampliar estrategias que han demostrado efectividad, según la información oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?