"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a México

Día de la Virgen de Guadalupe: Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones Basílica; mantiene seguridad de peregrinos

Claves de las medidas arancelarias que impulsa México para proteger industria y empleo

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Mundial 2026: Avanza en Senado acuerdo para garantizar seguridad en estadios; esto contempla

Con obesidad o desnutrición, 50% de alumnos de primaria

Cuauhtémoc Blanco no presenta ni una iniciativa, pero festeja resultados

Aprueban 60% de los poblanos al gobernador Alejandro Armenta

Explota pirotecnia en camioneta con músicos que celebraban a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato; hay seis lesionados, entre ellos un menor

Los del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron un segundo lote de imágenes del patrimonio del fallecido pederasta .

Hay imágenes de Epstein con varias figuras destacadas, como el presidente , Steve Bannon, aliado de Trump desde hace mucho tiempo, el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers, el empresario Bill Gates y el director Woody Allen. No parecen mostrar actividad ilegal por parte de estos individuos.

Las 19 imágenes, que según el comité provienen del patrimonio de Epstein, refuerzan que el financista estuvo vinculado en el pasado a una amplia variedad de personas poderosas y de alto perfil, cuyos vínculos con él ahora están bajo un escrutinio significativo.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, declaró el miembro de mayor rango del comité, el representante Robert García, demócrata por California. “Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”.

Trump y Clinton aparecen en fotos junto a Epstein

La foto de un Trump más joven lo muestra en un evento junto a Epstein hablando con una mujer rubia. Una foto muestra a Clinton posando para una foto, que incluye a Epstein y a Ghislaine Maxwell, novia y cómplice de Epstein, a un lado. Está firmada por Clinton.

Otra foto muestra lo que parece ser un recipiente con condones con una caricatura del rostro de Trump. El recipiente tiene un letrero que dice: "Condón Trump $4.50", y cada condón tiene una imagen del rostro de Trump con el texto: "¡Soy ENORME!".

Trump aparece cuatro veces en fotos de Epstein recién publicadas: en otra está junto a mujeres con un cuadro negro que les tapa el rostro y que tienen lo que parecen ser collares hawaianos. Otra imagen lo muestra con una mujer rubia cuyo rostro está censurado.

Los demócratas del panel publicaron más de 150 fotos y videos de la isla de Epstein a principios de este mes, que también fueron recibidos de sus herederos.

Hasta la fecha, el panel ha publicado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió del patrimonio de Epstein, lo que continúa abriendo nuevas líneas de investigación.

