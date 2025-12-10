Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice

A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice

Un juez federal en aprobó este miércoles la apertura de documentos de la investigación y el procesamiento penal del pederasta .

La decisión del juez de Manhattan, Richard M. Berman, llega un día después de que otro juez de Nueva York aprobara la divulgación de registros en el caso contra la socia de Epstein, Ghislane Maxwell, y una semana después de que un tercer juez en Florida también aprobara la divulgación de materiales de investigación allí.

El juez Berman citó la ley aprobada el mes pasado que exige al Departamento de Justicia divulgar todos sus registros relacionados con Epstein, calificando su redacción de "clara".

Lee también

"Por la presente, el Tribunal concede la moción del gobierno de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein y con el derecho inequívoco de las víctimas de Epstein a la protección de su identidad y privacidad", escribió en el fallo de cuatro páginas.

El conjunto de documentos que ahora se publicarán podría proporcionar una mirada interna a cómo el Departamento de Justicia investigó y procesó el presunto submundo de pedofilia de Epstein, aunque aún no está claro qué parte de la evidencia será nueva para el público, reportó CNN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos