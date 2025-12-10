Un juez federal en Estados Unidos aprobó este miércoles la apertura de documentos de la investigación y el procesamiento penal del pederasta Jeffrey Epstein.

La decisión del juez de Manhattan, Richard M. Berman, llega un día después de que otro juez de Nueva York aprobara la divulgación de registros en el caso contra la socia de Epstein, Ghislane Maxwell, y una semana después de que un tercer juez en Florida también aprobara la divulgación de materiales de investigación allí.

El juez Berman citó la ley aprobada el mes pasado que exige al Departamento de Justicia divulgar todos sus registros relacionados con Epstein, calificando su redacción de "clara".

Lee también Juez permite publicación de documentos judiciales sobre el caso de Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein

"Por la presente, el Tribunal concede la moción del gobierno de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein y con el derecho inequívoco de las víctimas de Epstein a la protección de su identidad y privacidad", escribió en el fallo de cuatro páginas.

El conjunto de documentos que ahora se publicarán podría proporcionar una mirada interna a cómo el Departamento de Justicia investigó y procesó el presunto submundo de pedofilia de Epstein, aunque aún no está claro qué parte de la evidencia será nueva para el público, reportó CNN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc