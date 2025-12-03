Más Información

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones tras reunión con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Periodistas denuncian intimidación de la Guardia Nacional; habrían sido amenazados al cubrir volcadura en Puerto Vallarta

Washington.- Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política".

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

Estos son algunos de los cuartos que tiene la isla de Epstein. Destacan bañas, recámaras, lugares de baño y cajas con lo que parecen textiles. (03/12/25) Foto: Redes sociales
Estos son algunos de los cuartos que tiene la isla de Epstein. Destacan bañas, recámaras, lugares de baño y cajas con lo que parecen textiles. (03/12/25) Foto: Redes sociales

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja que cumple condena en una cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

El pizarrón muestra algunas palabras en inglés, como: Música, poder, decepción y tiempo. (03/12/25) Foto: Redes sociales
El pizarrón muestra algunas palabras en inglés, como: Música, poder, decepción y tiempo. (03/12/25) Foto: Redes sociales

Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

