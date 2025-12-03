Washington.- Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política".

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

Estos son algunos de los cuartos que tiene la isla de Epstein. Destacan bañas, recámaras, lugares de baño y cajas con lo que parecen textiles. (03/12/25) Foto: Redes sociales

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja que cumple condena en una cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

El pizarrón muestra algunas palabras en inglés, como: Música, poder, decepción y tiempo. (03/12/25) Foto: Redes sociales

Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

