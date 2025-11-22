Más Información

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en carretera Silao-Irapuato deja dos muertos y siete heridos

Reportes por escándalo al 911 son en su mayoría por música a alto volumen en domicilios, informó C5

Reportes por escándalo al 911 son en su mayoría por música a alto volumen en domicilios, informó C5

Andrew Mountbatten-Windsor de rechazó responder a la petición del Congreso de Estados Unidos para ser interrogado sobre su relación con el fallecido delincuente sexual , anunciaron miembros de una comisión legislativa.

16 legisladores demócratas firmaron una carta en la que pedían a Andrés que participara en una "entrevista transcrita" con la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en la cárcel mientras era juzgado por cargos de tráfico sexual.

La carta pedía a Andrés, hermano menor del rey Carlos III y llamado Andrew Mountbatten-Windsor después de que le fueran retirados sus títulos por su relación con Epstein, que respondiera antes del 20 de noviembre.

Lee también

El Congreso de Estados Unidos carece de potestad para obligar a testificar a ciudadanos extranjeros, por lo que era poco probable que Andrés accediera a hacerlo.

"El silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio de los demócratas de la Comisión de Supervisión lo dice todo", afirmaron el viernes en un comunicado dos miembros de dicha comisión, Robert García y Suhas Subramanyan.

"Los documentos que hemos revisado, junto con los registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, plantean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose".

Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, y quien se suicidó en abril, relató en memorias póstumas que mantuvo tres relaciones sexuales forzadas con Andrés, las primeras dos cuando tenía 17 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno