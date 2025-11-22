Más Información
Andrew Mountbatten-Windsor de Gran Bretaña rechazó responder a la petición del Congreso de Estados Unidos para ser interrogado sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, anunciaron miembros de una comisión legislativa.
16 legisladores demócratas firmaron una carta en la que pedían a Andrés que participara en una "entrevista transcrita" con la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en la cárcel mientras era juzgado por cargos de tráfico sexual.
La carta pedía a Andrés, hermano menor del rey Carlos III y llamado Andrew Mountbatten-Windsor después de que le fueran retirados sus títulos por su relación con Epstein, que respondiera antes del 20 de noviembre.
El Congreso de Estados Unidos carece de potestad para obligar a testificar a ciudadanos extranjeros, por lo que era poco probable que Andrés accediera a hacerlo.
"El silencio de Andrew Mountbatten-Windsor ante la demanda de testimonio de los demócratas de la Comisión de Supervisión lo dice todo", afirmaron el viernes en un comunicado dos miembros de dicha comisión, Robert García y Suhas Subramanyan.
"Los documentos que hemos revisado, junto con los registros públicos y el testimonio de Virginia Roberts Giuffre, plantean serias preguntas que él debe responder, pero sigue escondiéndose".
Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, y quien se suicidó en abril, relató en memorias póstumas que mantuvo tres relaciones sexuales forzadas con Andrés, las primeras dos cuando tenía 17 años.
