El museo de cera de París presentó la estatua de Lady Di, luciendo el llamado "vestido de la venganza", famoso porque lo llevaba cuando su entonces marido el príncipe Carlos reveló sus infidelidades.

El Museo Grevin, situado en el centro de París, ya cuenta con los dobles en cera de Carlos III, ahora en el trono, y de su difunta madre, la reina Isabel II.

Pero, sorprendentemente, la princesa Diana no estaba en el establecimiento, a pesar del destino trágico que une a Lady Di con la capital francesa, donde murió a los 36 años en un accidente de coche en agosto de 1997.

La doble de cera de Lady Di lleva una copia del vestido negro con escote palabra de honor, de Christina Stambolian, que la entonces princesa lució cuando su marido confesó públicamente en la televisión sus infidelidades, en junio de 1994.

"Este atrevido look, que rompía con los códigos de la realeza británica, fue rápidamente apodado el 'vestido de la venganza' e interpretado como un acto de reconquista, una poderosa imagen de feminidad afirmada, de confianza recuperada y símbolo de resiliencia", señala el museo.

La inauguración coincidió con los 30 años de una entrevista explosiva de Lady Di a la BBC el 20 de noviembre de 1995.

"Éramos tres en ese matrimonio", declaró entonces, en referencia a la amante de Carlos, entonces conocida como Camilla Parker Bowles, quien se convertiría en su segunda esposa. Diana, por su parte, reconoció haber tenido una aventura.

"Diana sigue siendo una figura importante de la cultura pop mundial, admirada por su estilo, su humanidad y su independencia. Ella encarna esa mezcla única de tradición, modernidad e influencia cultural", añade.

La estatua de cera de la conocida como "princesa del pueblo" está expuesta bajo la cúpula del famoso museo, junto a otras conocidas figuras, como la del diseñador francés Jean-Paul Gaultier y la reina María Antonieta.

Los dobles de Carlos III y de Isabel II en cera están en otra galería, la de los jefes de Estado.

