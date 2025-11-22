Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

¿Por qué Javier Duarte no salió de prisión?; esto dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Estas son las estaciones que el Metrobús cerrará parcialmente a partir del 24 de noviembre

Llegan primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; agradecen por favores o piden algún milagro

Una cámara fotográfica Leica que perteneció al fue vendida el sábado en una subasta en Viena por 6.5 millones de euros (7.5 millones de dólares), suma que será donada a la organización caritativa personal del difunto soberano pontífice.

El modelo mecánico "M-A" había sido puesto a con una estimación de entre 60 mil y 70 mil euros (70 mil y 80 mil 650 dólares), indicó la empresa Leica en un comunicado.

La cámara vendida el sábado había sido ofrecida al papa Francisco por la famosa marca de Wetzlar (oeste de Alemania) en 2024.

El cuerpo y el objetivo llevan el número de serie 5000000, ya que Leica asigna números redondos a "modelos especiales entregados a personalidades excepcionales", explicó en un comunicado Alexander Sedlak, responsable de subastas en Leica.

Tras recibir la cámara, el papa había decidido subastarla con fines caritativos. La venta se retrasó ligeramente debido al fallecimiento del líder católico en abril pasdado.

La identidad del comprador no fue revelada al término de una de las subastas "más apasionantes de nuestra historia", según Sedlak.

