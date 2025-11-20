Frida Kahlo se convierte en la pintora mujer más cara de la historia: el cuadro “El sueño (la cama)” fue subastado en más de 54 millones de dólares en la casa subastadora Sotherby’s esta tarde en Nueva York.

El cuadro “El sueño (la cama)” de la pintora mexicana, que estaba en manos de un coleccionista privado, fue subastado en 54.6 millones de dólares, lo que lo convierte en la obra de una artista mujer y latinoamericana con el mayor precio de venta en una subasta, y supera los 34.9 millones de dólares que el argentino Eduardo Costantini pagó por el cuadro “Diego y yo”, también de Kahlo, en 2021.

Fue en la casa de subastas Sotherby’s de Nueva York que la pintura realizada en 1940 por Frida Kahlo fue adquirida por uno de los compradores de la subasta, de quien todavía no se revela su identidad.

Desde el anuncio de la subasta hace unas semanas, se informó que la particular pieza sería ofertada entre los 40 y 60 millones de dólares; en la subasta, tras una reñida oferta de los compradores, la cifra final superó el rango previsto.

La oferta comenzó con los 22 millones de dólares, y poco a poco subió en dos millones hasta llegar a los 40 millones; luego de esa cifra, tardó más en subir, y esta vez de un millón a la vez. En la sala predominaba el silencio, y los compradores susurraban y se veían unos a los otros. Fue que luego de varios minutos, la cifra alcanzó el precio final.

Creada en un momento de gran turbulencia personal marcada por el dolor crónico debido a la poliomielitis y las secuelas del trágico accidente de autobús de 1925, esta pieza es un autorretrato que captura la vulnerabilidad de la artista.

En el lienzo, Kahlo yace dormida en una cama de estilo colonial envuelta en una manta, mientras un esqueleto de tamaño natural, cargado de dinamita y portando un ramo de flores, levita sobre ella.

