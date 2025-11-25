Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Washington. Los últimos desarrollos del caso Epstein, el abandono de la congresista Marjorie Taylor Greene o el intenso progreso de la (IA) en EU han ahondado estos días la brecha entre el presidente , y parte del Partido Republicano y el movimiento MAGA, algo que parecía imposible hace unas semanas.

La publicación de los archivos de la investigación sobre el pederasta ha sido el gran tema que ha generado división de opiniones entre las bases MAGA (siglas de "Hacer grande a EU de nuevo") y el mandatario neoyorquino desde casi el inicio de su segundo mandato en enero.

El caso, que el propio Trump llegó a vender en su momento como una conspiración para ocultar la conexión de Epstein con élites y que luego él mismo quiso aparcar, generó las primeras grietas acentuadas en verano, después de que el Departamento de Justicia dirigido por dijera que no planeaba publicar más información sobre el financiero acusado de promover el abuso de menores adolescentes.

Varios congresistas republicanos se unieron entonces a la iniciativa para lograr que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja comenzara a publicar, pese a la contrariedad de Trump, parte de los archivos Epstein en julio, acción que acabó derivando en la ley que el Congreso aprobó -esta vez con un apoyo republicano apabullante- la semana pasada.

Lee también

Entre medias, Trump, que mantuvo durante años una amistad con el financiero neoyorquino y que aparece mencionado profusamente en los documentos del caso, se vio obligado a virar de postura viendo que el movimiento y su partido estaban decididos a que se publicasen los archivos de la investigación federal sobre el .

La ruptura con Taylor Greene

La última consecuencia directa de esta turbulencia fue la renuncia que anunció el viernes la congresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene, antaño una valedora acérrima de Trump, que, tras apoyar la continuidad de los subsidios sanitarios o la publicación de los archivos Epstein, se ganó la enemistad del presidente, quien la llamó "".

El abandono de Taylor Greene, alguien que sigue defendiendo los principios fundacionales de MAGA, visibiliza lo que comienzan a pensar algunos miembros republicanos del Congreso, que ven como los sondeos subrayan el amplio descontento con las políticas de Trump y las muy malas perspectivas para el partido en las elecciones de medio mandato, que podrían costar escaños a republicanos en circunscripciones vulnerables.

Lee también

Hay aún otro tema que está revelando desavenencias entre Trump, las bases MAGA y muchos legisladores republicanos; la gran apuesta por la en Estados Unidos.

Legislar por encima de los estados

Todo comenzó a aflorar la semana pasada cuando la Casa Blanca meditó la firma de una orden ejecutiva que permita al Gobierno Federal circunvalar cualquier regulación local relacionada con la inteligencia artificial.

Esto llega en un momento en el que los estados, incluidos los republicanos, están legislando sin descanso para poner coto a una tecnología que sus ciudadanos temen por su potencial para destruir empleo y que encarece su factura eléctrica o expone a sus hijos a capaces de aconsejarles sobre salud mental.

Lee también

La problemática subraya la pinza en la que se halla Trump, que ganó la presidencia con una campaña centrada en mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras con el apoyo inestimable, a su vez, de muchos empresarios tecnológicos.

Estos últimos están cumpliendo sus promesas de invertir a lo grande en centros de datos en EU y esperan, como mínimo, que el presidente elimine la mayor cantidad de cinta roja posible, algo que puede aumentar la fisura entre el inquilino de la y aquellos que empeñados en revivir los años dorados de la economía y la clase media estadounidense.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno