Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia hacer públicos todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

El proyecto de ley, titulado oficialmente Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes por 427 votos a favor y 1 en contra. A continuación, el Senado acordó por unanimidad dar por aprobado el proyecto de ley tan pronto como lo recibiera de la Cámara, lo que ocurrió el miércoles por la mañana.

"¡ACABO DE FIRMAR EL PROYECTO DE LEY PARA HACER PÚBLICOS LOS EXPEDIENTES DE EPSTEIN!", posteó Trump en su red, Truth Social. Insistió en que Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores y abuso, "fue demócrata toda su vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estaba profundamente vinculado a muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton (que viajó en su avión 26 veces), Larry Summers (que acaba de dimitir de muchos consejos de administración, incluido el de Harvard), el activista político sin escrúpulos Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries (que pidió a Epstein que donara a su campaña DESPUÉS de que Epstein fuera acusado), la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más".

Lee también Larry Summers deja la junta de OpenAI tras correos que muestran su relación con Jeffrey Epstein

Trump señaló que "siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de cincuenta mil páginas de documentos. No lo olviden: la Administración [del expresidente Joe] Biden no entregó NI UN SOLO expediente o página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él".

El mandatario volvió a acusar a los demócratas de usar el tema Epstein, "que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer la atención de nuestras INCREÍBLES victorias, entre las que se incluyen LA GRAN Y MARAVILLOSA LEY DE RECORTE DE IMPUESTOS, Fronteras Fuertes", entre otras.

No está claro de inmediato cómo publicará el Departamento de Justicia los archivos relacionados ni si la información seguirá vinculada a las investigaciones en curso.

Lee también Trump dice a reportera: "¡Cállate, cerda!", al ser cuestionado sobre el caso Epstein

El proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia libere todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, dentro de 30 días. Permite censurar información sobre las víctimas de Epstein por investigaciones federales en curso, pero la dependencia no puede retener información debido a "vergüenza, daño a reputación o delicadeza política".

Fue un giro notable de los acontecimientos para lo que una vez fue un intento descabellado de forzar la divulgación de archivos del caso por parte de una extraña coalición legislativa de demócratas, un antagonista republicano del presidente y un puñado de antiguos leales a Trump.

Pero durante el fin de semana, Trump dio un giro brusco sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable. Insistió en que el asunto Epstein se había convertido en una distracción para la agenda del Partido Republicano e indicó que quería seguir adelante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm