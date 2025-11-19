El exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers renunció al consejo de administración de OpenAI, el creador de ChatGPT, informaron el miércoles tanto la empresa como su oficina.

Su salida se produce tras la divulgación de correos electrónicos que muestran que mantuvo una relación amistosa con Jeffrey Epstein mucho después de que el financiero se declarara culpable de solicitar prostitución de una menor en 2008.

"Larry ha decidido renunciar al Consejo de Administración de OpenAI, y respetamos su decisión", declaró el consejo en un comunicado.

"Apreciamos sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó al Consejo", agregó.

El anuncio llegó un día después de que Summers manifestara que se está retirando de sus compromisos públicos.

Esta fotografía, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein el 28 de marzo de 2017. Foto: AP

"En línea con mi anuncio de alejarme de mis compromisos públicos, también he decidido renunciar al consejo de OpenAI", indicó Summers en un comunicado separado emitido por su portavoz, Kelly Friendly.

"Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, emocionado por el potencial de la empresa y espero seguir su progreso", agregó.

Summers, quien también es expresidente de la Universidad de Harvard, se unió al consejo de OpenAI en noviembre de 2023, como parte de un esfuerzo por restaurar la estabilidad en la organización sin fines de lucro y traer de vuelta a su CEO, Sam Altman, después de que sus anteriores miembros del consejo despidieran a Altman días antes.

Epstein, quien murió por suicidio hace varios años, era un delincuente sexual convicto que tuvo conexiones con personas ricas y poderosas, lo que lo convirtió en un foco de indignación y teorías de conspiración sobre irregularidades entre las élites estadounidenses.

