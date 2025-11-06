Más Información

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Nueva York. La directora financiera de , Sarah Friar, negó que la tecnológica esté buscando la financiación del gobierno de Estados Unidos para su infraestructura de (IA), tras sugerir que la empresa quería tener socios gubernamentales.

Friar dijo ayer en el evento Tech Live, organizado por el periódico The Wall Street Journal (WSJ), que OpenAI, creadora del popular , estaba "buscando un ecosistema de socios bancarios y capital privado, quizá incluso gubernamentales".

La directora financiera indicó en el evento que estas alianzas podrían "reducir realmente el coste de la financiación y aumentar la que se puede asumir, además de la parte de capital".

Lee también

Sin embargo, se retractó de sus palabras la noche de este miércoles: "Quiero aclarar mis comentarios de hoy. OpenAI no busca el respaldo del gobierno para nuestros compromisos de infraestructura", escribió en su perfil de .

"Utilicé la palabra 'respaldo' y eso confundió el mensaje. Lo que quería decir es que la fortaleza tecnológica de Estados Unidos vendrá de la construcción de una capacidad industrial real, lo que requiere que el y el Gobierno desempeñen su papel", agregó.

Iinteligencia artificial, un activo estratégico nacional

Y aseguró que el gobierno de EU "se ha mostrado increíblemente dispuesto y ha comprendido que la IA es un activo estratégico nacional".

Lee también

Pese a que Friar retiró sus comentarios, el analista Gil Luria, de la firma D.A. Davidson, apunta en una nota recogida por Marketwatch que "su mensaje al gobierno probablemente ha calado", dado que la Administración de ha tomado parte en otras tecnológicas como Intel, donde adquirió una participación accionarial de casi el 10%.

Además de esto, Friar dijo en Tech Live que la empresa no tiene previsto empezar a cotizar en bolsa de manera inminente, puesto que ahora tiene como prioridad el crecimiento y la I+D por encima de la rentabilidad, según el WSJ.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]