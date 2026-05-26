Morelia, Mich.- La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, fue condecorada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el grado de Doctora Honoris Causa, y nombrada como “guardia de la ciencia”.

En sesión de Consejo Universitario y, ante la comunidad científica de Michoacán, la exsecretaria de la UNAM convocó a construir un nuevo pacto social entre las instituciones de educación superior y la sociedad.

Durante la ceremonia, afirmó que es necesario avanzar hacia currículos más flexibles, capaces de incorporar habilidades pertinentes para la inserción laboral y de fortalecer la vinculación con los entramados productivos regionales.

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Rosaura Ruiz, aseguró que la tarea que les ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, es hacer una reflexión sobre las funciones que deben atender las instituciones de educación superior, con la premisa de que han cambiado las expectativas de la juventud.

En el Teatro Universitario Samuel Ramos, en donde también le otorgaron el Grado de Doctor Honoris Causa a Jesús Campos García, Premio Nacional de las Ciencias 2011, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González destacó la trayectoria y los aportes de Rosaura Ruiz en la construcción de la política pública a favor de la ciencia en México.

Ávila González, calificó finalmente a la exsecretaria de Educación de la Ciudad de México, como la guardiana de la razón científica en México y, subrayó, que en equipo con la presidenta Sheinbaum, encabezan una defensa a favor de las universidades públicas de México.

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