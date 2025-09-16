Hoy Duolingo presentó durante su evento anual Duocon 2025 una de sus integraciones más esperadas: la posibilidad de compartir tu Score de Duolingo directamente en LinkedIn.

Con ello, la app de aprendizaje de idiomas busca transformar la forma en que los usuarios muestran sus habilidades lingüísticas en la red profesional más grande del mundo.

De acuerdo con la compañía, esta función permitirá que los perfiles dejen atrás descripciones vagas como “fluido” o “básico”, para mostrar un reflejo claro y en tiempo real del progreso.

Duolingo permitirá mostrar tu nivel en un idioma en LinkedIn. Imagen: Duolingo

“Nuestro objetivo siempre ha sido poner la mejor educación del mundo al alcance de todos. Con estas actualizaciones, damos un gran paso en esa dirección”, afirmó Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo, durante el evento.

La integración comenzó a desplegarse desde ayer, 15 de septiembre, para algunos usuarios y estará disponible de forma global a finales de mes.

¿Cómo vincular Duolingo con LindkedIn?

Para activarla la nueva función de Duolingo, solo bastará con vincular la cuenta que tienes en la app con la de LinkedIn.

Con ello, los estudiantes podrán conectar fácilmente sus cuentas de Duolingo y LinkedIn para mostrar su puntuación verificada directamente en su perfil.

La compañía explicó que esta novedad marca el primer paso hacia la visión de convertir Score de Duolingo en un estándar global para medir el avance en el aprendizaje de idiomas. La apuesta, más allá de lo académico, busca conectar directamente las habilidades con oportunidades laborales.

Duolingo permitirá mostrar tu nivel en un idioma en LinkedIn. Imagen: Unsplash

Con esta función, Duolingo pretende que los reclutadores tengan una referencia confiable al evaluar competencias lingüísticas y que los estudiantes ganen mayor visibilidad en sus perfiles profesionales.

También llega ajedrez y videollamadas con IA

El evento también incluyó otros anuncios. Uno de los más llamativos fue la expansión de su curso de Ajedrez de Duolingo, que ahora llega a Android y pronto incorporará un modo jugador contra jugador (PvP) en iOS.

Esta función permitirá a los usuarios enfrentarse en tiempo real, añadiendo un toque social y competitivo al aprendizaje.

Además, la plataforma dio a conocer mejoras en sus videollamadas impulsadas por inteligencia artificial, con la mordaz tutora Lily como protagonista. Esta actualización busca que practicar conversación sea más natural, accesible y dinámico para los suscriptores de Duolingo MAX.

Con estas innovaciones, Duolingo demuestra que su crecimiento va más allá de los idiomas, conectando el aprendizaje digital con logros del mundo real.

